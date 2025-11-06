कानपुर देहात में बेकाबू वैन गड्ढे में पलटी; 9 स्कूली बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर
शिवली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 2:39 PM IST
कानपुर देहात: जिले के शिवली थाना क्षेत्र में एक स्कूली वैन बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई. हादसे में 9 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है. मौके पर मौजूद गांव वालों ने दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पहुंची पुलिस ने बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां इलाज चल रहा है.
शिवली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मैथा गांव संचालित एसजीएम चिल्ड्रन एकेडमी की स्कूल वैन बच्चों को लेने गई थी. ग्राम जरेला पुरवा स्कूल वैन बच्चों को लेकर वापस स्कूल आ रही थी. इस दौरान गांव के बाहर हथिका मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई. गड्ढे में वैन गिरता देख वहा मौजूद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब ग्रामीणों की मदद से स्कूल वैन से बच्चों को जब बाहर निकाला. इनमें कक्षा 5 में पढ़ने वाला 12 वर्षीय अमन, कक्षा 8 में पढ़ने वाला 12 वर्षीय पंकज, कक्षा 4 में पढ़ने वाला 9 वर्षीय उत्कर्ष, कक्षा 8 की छात्रा 11 वर्षीय तान्या, कक्षा 6 की 11 वर्षीय निशु पाल, कक्षा 8 की 13 वर्षीय रोशनी, कक्षा 7 के 13 वर्षीय हर्षित पाल, कक्षा 6 के 13 वर्षीय मानस पाल, कक्षा 1 के 7 वर्षीय रितेश पाल घायल हो गए. इनमें अमन पाल, निशु पाल और उत्कर्ष को कानपुर के हैलट अस्पताल भेजा गया है.
शिवली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को मिली थी. मौके पर पहुंचकर सभी घायल बच्चों को अस्पताल भेजा गया. जिनका उपचार चल रहा है. वही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर कार चालक विजय बहादुर को हिरासत में लिया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: उन्नाव सड़क हादसे में लखनऊ के तीन युवकों की मौत; मेला देखने बाइक से जा रहे थे चार दोस्त