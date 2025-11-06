ETV Bharat / state

कानपुर देहात में बेकाबू वैन गड्ढे में पलटी; 9 स्कूली बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर

कानपुर देहात में बेकाबू वैन गड्ढे में पलटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात: जिले के शिवली थाना क्षेत्र में एक स्कूली वैन बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई. हादसे में 9 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है. मौके पर मौजूद गांव वालों ने दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पहुंची पुलिस ने बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां इलाज चल रहा है. शिवली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मैथा गांव संचालित एसजीएम चिल्ड्रन एकेडमी की स्कूल वैन बच्चों को लेने गई थी. ग्राम जरेला पुरवा स्कूल वैन बच्चों को लेकर वापस स्कूल आ रही थी. इस दौरान गांव के बाहर हथिका मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई. गड्ढे में वैन गिरता देख वहा मौजूद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. 9 स्कूली बच्चे घायल (Photo Credit: ETV Bharat)