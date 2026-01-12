ETV Bharat / state

शिमला: जो भी सामने आया उसे रौंदता हुआ निकल गया ट्रक, हादसे के बाद चालक फरार

बीती रात करीब 2:30 बजे एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर तांडव मचा दिया. इसके चलते लोगों को भारी नुकसान हुआ है.

हादसे के बाद की तस्वीरें
हादसे के बाद की तस्वीरें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: राजधानी शिमला के मल्याणा इलाके में बीती रात करीब 2:30 बजे एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर तांडव मचा दिया. गनीमत रही की रात का समय होने के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. दिन के समय ये हादसा पेश आता तो भारी नुकसान हो सकता था.

शिमला के मल्याणा में रात के समय एक ट्रक HP11 B-2118 इतना बेकाबू हुआ कि जो भी गाड़ी उसके सामने आई उसे रौंदता हुआ निकल गया. ट्रक से टकरान के कारण गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है. आखिर में ट्रक सड़क किनारे रुका. ट्रक के आगे के दोनों पहिए निकल चुके थे. ट्रक की रफ्तार का कहर इतना था कि उसने सड़क किनारे खड़ी 4 कारों और 5 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. हादसे के बाद ट्रक मौके पर ही फंस गया, जबकि चालक घटनास्थल से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया. ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी की चालक उसे काबू ही नहीं कर पाया, जब तक ट्रक रुकता काफी देर हो गई थी और लोगों का भारी नुकसान हो चुका था.

शिमला में ट्रक ने रौंदी गाड़ियां (ETV Bharat)

आधी रात को घरों से निकले लोग

स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर की आवाज काफी तेज थी, जिससे आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. लोगों के मुताबिक गनीमत ये रही कि हादसे के समय सड़क पर कोई पैदल यात्री मौजूद नहीं था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. दिन के समय यहां से काफी लोग गुजरते हैं. ट्रक चालक नशे की हालत में था या फिर तकनीकी खामी के कारण ट्रक अनियंत्रित हुआ ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.

पुलिस ने कब्जे में लिया ट्रक

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया. पुलिस ने ट्रकको कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि चालक की पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: सोलन के अर्की बाजार में लगी आग, एक बच्चे की मौत, कई दुकानें जलकर राख

TAGGED:

TRUCK RAMMED VEHICLES MALYANA
TRUCK RAMMED VEHICLES SHIMLA
SHIMLA TRUCK ACCIDENT
UNCONTROLLED TRUCK SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.