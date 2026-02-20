ETV Bharat / state

बेकाबू ट्रक घर में घुसा, अधेड़ की मौत; परिजनों ने रास्ता ब्लॉक कर किया हंगामा

परिजनों ने रास्ता ब्लॉक कर किया हंगामा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेह गांव में बेकाबू ट्रक देर रात एक घर में घुस गया. ट्रक की चपेट में आने से घर में सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, घटना से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार सुबह रोड ब्लॉक दिया और नारेबाजी करने लगे. सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाया और जाम समाप्त कराया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है. देहात कोतवाली के इंस्पेक्टर सीपी तिवारी ने बताया कि सुबह जानकारी मिली थी कि अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया. घटना में घर के बरामदे में सो रहे सहदेव नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. लोगों को समझाती पुलिस टीम. (Photo Credit: ETV Bharat)