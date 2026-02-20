ETV Bharat / state

बेकाबू ट्रक घर में घुसा, अधेड़ की मौत; परिजनों ने रास्ता ब्लॉक कर किया हंगामा

देहात कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह घटना देर रात करीब 2 बजे की है. तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक एक घर में घुस गया.

परिजनों ने रास्ता ब्लॉक कर किया हंगामा.
परिजनों ने रास्ता ब्लॉक कर किया हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 2:41 PM IST

बांदा: देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेह गांव में बेकाबू ट्रक देर रात एक घर में घुस गया. ट्रक की चपेट में आने से घर में सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, घटना से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार सुबह रोड ब्लॉक दिया और नारेबाजी करने लगे.

सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाया और जाम समाप्त कराया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है.

देहात कोतवाली के इंस्पेक्टर सीपी तिवारी ने बताया कि सुबह जानकारी मिली थी कि अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया. घटना में घर के बरामदे में सो रहे सहदेव नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

लोगों को समझाती पुलिस टीम.
लोगों को समझाती पुलिस टीम. (Photo Credit: ETV Bharat)

देर रात 2 बजे की घटना: देहात कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह घटना देर रात करीब 2 बजे की है. तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक गुरेह गांव के एक घर में घुस गया. घर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.

घर के अंदर सो रहे सहदेव (52) पुत्र चुनूबाद ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है. घटना की जानकारी हुई तो परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

रोड से जाम हटाते पुलिसकर्मी.
रोड से जाम हटाते पुलिसकर्मी. (Photo Credit: ETV Bharat)

मृतक के भाई रामनरेश ने बताया कि सब लोग घर में ही सो रहे थे. किसी को क्या पता था कि ट्रक भाई का काल बनकर आएगा. यहां अक्सर ऐसी घटना होती है, पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

शुक्रवार की सुबह लोगों ने सड़क जाम लगा दिया. लोगों ने बताया कि यह इलाका शहर से जुड़ा हुआ है. यहां पर दिन-रात बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है. इसलिए हमारी मांग है कि इस इलाके में ब्रेकर बनवाया जाए. साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए. आरोपी पर भी कार्रवाई की जाए.

संपादक की पसंद

