राजसमंद में बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत

चारभुजा थाने के सहायक उप निरीक्षक भंवरसिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर राजसमंद से गोमती के बीच धानीन गांव के पास कट पर ट्रेलर गलत साइड पर क्रॉस कर रहा था, तभी राजसमंद से गोमती की तरफ जा रहा खटामला पंचायत के सादड़ा निवासी 24 वर्षीय उदयसिंह पुत्र भीमसिंह राठौड़ चपेट में आ गया. ट्रेलर के टायर तले बाइक सवार उदयसिंह के कुचले जाने से मौके पर ही मौत हो गई.

राजसमंद: जिले में चारभुजा थाना क्षेत्र में फोरलेन धानीन के पास बुधवार देर रात ट्रेलर के कुचलने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए और आक्रोश व्यक्त करने लगे. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश करते हुए रास्ता बहाल करवा दिया. गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया.

हादसे की सूचना पर गोमती चौकी व चारभुजा थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने ट्रेलर के नीचे फंसी बाइक को बाहर निकलवाया. फिर ट्रेलर को सड़क किनारे करते हुए आक्रोशित लोगों से समझाइश करते हुए रास्ता बहाल करवाया. एएसआई भवंरसिंह ने बताया कि भीषण सड़क हादसे में उदयसिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी. फिर भी जिंदा होने की शंका पर उसे केलवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. देर रात शव को चारभुजा अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया. गुरुवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया.

फोरलेन पर नहीं रूक रहे हादसे: उदयपुर से ब्यावर नेशनल हाइवे पर फोरलेन का निर्माण होने के बावजूद सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं. खास तौर से फोरलेन के बीच कट अब जानलेवा बन गए हैं. इन स्थलों को पुलिस, परिवहन और पीडब्लूडी महकमे ने ब्लैक स्पॉट भी घोषित कर रखा है, लेकिन इसमें सुधार के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं. इस कारण संबंधित विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जानते हुए भी ये ब्लैकस्पॉट ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं.