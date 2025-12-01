ETV Bharat / state

बालोतरा: भारतमाला हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकराया, लगी भीषण आग

ट्रेलर में कितने लोग सवार थे, यह आग पर काबू पाने के बाद ही पता लग पाएगा.

MASSIVE FIRE IN TRAILER
आग का गोला बना ट्रेलर (ETV Bharat Balotra)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोतरा: राजस्थान के बालोतरा जिले के मंडली थाना इलाके में सोमवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ. यहां एक ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराया. टक्कर की जोरदार आवाज के साथ ही ट्रेलर के आगे के हिस्से में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. देखते-देखते आग पूरे ट्रेलर में फैल गई. आग की ऊंची लपटें और काला धुआं दूर तक दिखाई देने लगा. हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों ने दूर से ही आग की लपटें देखीं तो वे रुककर मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक ट्रेलर पूरी तरह आग का गोला बन गया था. सूचना मिलने के बाद मंडली थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. ट्रेलर में लगी आग पर देर शाम तक काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था.

मंडली थानाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि जिले के मंडली थाना इलाके में भारतमाला हाईवे रोड पर सोमवार शाम को एक ट्रेलर का नियंत्रण बिगड़ गया और वह हाईवे की रेलिंग से भिड़ गया. इसके तुरंत बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई. इस घटना के बाद हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया.

पढ़ें: शोक सभा में जा रही सवारियों से भरी जीप पलटी, दो महिलाओं सहित तीन की मौत, कई घायल

झपकी आने से हुआ हादसा: मंडली थानाधिकारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे लगी रेलिंग से टकरा गया. इस टक्कर के बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई. बालोतरा से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि ट्रेलर में कितने लोग सवार थे, यह आग पर काबू पाने के बाद ही बताया जा सकता है. पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया चालक को झपकी आने या स्टीयरिंग पर कंट्रोल खोने के कारण हादसा हुआ. इस हादसे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.

TAGGED:

ACCIDENT IN BALOTARA
BHARATMALA HIGHWAY
UNCONTROLLED TRAILER HITS DIVIDER
MASSIVE FIRE IN TRAILER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.