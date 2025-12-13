रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, कल्याण विभागअधिकारी समेत 12 से अधिक लोग घायल, 4 की हालत गंभीर

रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, कल्याण विभागअधिकारी समेत 12 से अधिक लोग घायल, 4 की हालत गंभीर
रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में अनियंत्रित टेलर ने पांच गाड़ी को टक्कर मार दी है. हादसे में चाल लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : December 13, 2025 at 7:44 PM IST
रामगढ़: जिले के चुट्टूपालू घाटी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है. अनियंत्रित टेलर ने एक बाइक और 5 चार पहिया वाहनों को टक्कर मार दी है. जिसके बाद सभी चार पहिया वाहनों के परखच्चे उड़ गए. वाहनों में सवार 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. जिनमें से चार घायल लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जिन्हें इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है.
रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुट्टुपालु घाटी जो मौत की घाटी के रूप में कुख्यात होती जा रही है. इसी घाटी में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है. रांची की ओर से आ रही अनियंत्रित टेलर ने एक बाइक और पांच कार को टक्कर मारा. हादसे में वाहन सड़क किनारे बने गड्ढे और चट्टानों में टकराकर पलट गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर रामगढ़ पेट्रोलिंग पुलिस पहुंची और गाड़ी में फंसे घायलों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया. दुर्घटना के बाद घाटी पूरी तरह जाम हो गई.
हादसे की चपेट में आए कल्याण विभाग के अधिकारी
इस सड़क हादसे में रांची से रजरप्पा जा रहे कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजीव कुमार की भी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. जिससे अधिकारी भी घायल हो गए हैं. हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है. घटना के बाद जिले के तमाम अधिकारी पहुंचे और उन्हें अपने साथ बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले गए. बता दें कि इन दिनों चुट्टूपालू घाटी में सड़क के किनारे करीब 3 फीट का सीमेंट का गार्डवाल दिया जा रहा है. जिससे अनियंत्रित गाड़ी को साइड नहीं मिल पाता है और वह पीछे से टक्कर मार देती है.
पूजा करने जा रहे थे अधिकारी
रांची कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजीव कुमार के ड्राइवर रंजीत ने बताया कि वह रांची से रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से अनियंत्रित गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी. जिससे गाड़ी घूम कर गड्ढे में गिर गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर को भी काफी चोट आई है. मामले की जानकारी के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन की पूरी टीम घटनास्थल पहुंची और पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.
शीशा तोड़कर निकला कार ड्राइवर
रांची से हजारीबाग जा रहे कार सवार प्रभात ने कहा कि वह रांची से हजारीबाग जा रहे थे. तभी देखा कि एक गाड़ी चार-पांच गाड़ियों को टक्कर मारते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ी. लेकिन जब तक वह अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते, तब तक वह भी चपेट में आ गए और गाड़ी गड्ढे में जाकर पलट गई. उन्हें शीशा तोड़कर किसी तरह बाहर निकला गया.
मौके से छतिग्रस्त वाहनों को हटाया
घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची. दुर्घटना में घायल सभी वाहन चालकों और गाड़ी में बैठे यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है. घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाने का काम किया जा रहा है. हादसे के बाद छतिग्रस्त गाड़ी को हटाने के लिए कुछ देर के लिए सड़क को वन वे किया गया था.
