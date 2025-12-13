ETV Bharat / state

रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, कल्याण विभागअधिकारी समेत 12 से अधिक लोग घायल, 4 की हालत गंभीर

हादसे में चकनाचूर वाहन ( ईटीवी भारत )