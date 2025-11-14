ETV Bharat / state

मोहनलालगंज में बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत, तीन घायल

लखनऊ: मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर घायल हो गए. मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने घायल युवक को सीपीआर देने की कोशिश की लेकिन मजदूर की जान नहीं बच सकी. हादसे के बाद ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने तीनों घायल मजदूरों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां सभी का इलाज चल रहा है. साथ ही शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है.

हादसे में रवि की मौत: प्रभारी निरीक्षक दिलेश कुमार सिंह के अनुसार हादसा मोहनलालगंज के भागूखेड़ा-सिसेंडी मार्ग पर हुआ. ट्रैक्टर-ट्रॉली इंटरलॉकिंग ईंटें उतारकर गुरुवार की रात वापस लौट रही थी. इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में रवि (21) निवासी निजामुद्दीन, थाना रामनगर, जिला बाराबंकी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि संदीप, शिवराम ​निवासी रामनगर और संतोष निवासी बहराइच घायल हो गए.