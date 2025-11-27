चलती स्कूल बस में ड्राइवर बेहोश, अनियंत्रित हुई गाड़ी ने कई वाहनों को मारी टक्कर
रांची में बड़ा हादसा टल गया. चलती स्कूल बस का ड्राइवर बेहोश हो गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई.
Published : November 27, 2025 at 4:07 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 4:26 PM IST
रांचीः शहर के रातू रोड इलाके में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया. स्कूल बस चलाते समय बस का ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और एक पोल से जा टकराई. इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, गनीमत रही कि स्कूली बच्चों और सड़क पर चल रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ.
क्या है पूरा मामला
रांची के रातू रोड इलाके में एक स्कूली बस की चपेट में आने से कई दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक एक तरफ तेजी के साथ मुड़ने लगा इससे पहले की लोग कुछ समझ पाए कई दो पहिया वाहन बस की चपेट में आ गए. गनीमत रही की बस एक पोल के पास जाकर टकरा गई जिसकी वजह से वह रुक गई. जिस समय हादसा हुआ बस में कई स्कूली बच्चे सवार थे. बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर बस चलाते वक्त ही अचानक बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. बेहोशी की हालात में ही ड्राइवर को स्थानीय लोगों के द्वारा बस से उतार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.
बच्चे सुरक्षित सभी को भेजा घर
इस मामले की जानकारी मिलते ही सुखदेव नगर थाना के टीम और ट्रैफिक के जवान मौके पर पहुंचे और मामले को संभाला. स्कूली बच्चों के परिजनों को जब बस के बारे में जानकारी मिली तब वे भागे भागे मौके पर पहुचे और बच्चों को अपने साथ ले गए.
सुखदेव नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि बस का चालक अचानक बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने बताया कि इस हादसे में बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. स्थानीय लोगों ने पुलिस को यह बताया है कि जिस समय बस पोल से टकराकर रुका उस दौरान ड्राइवर स्टेरिंग पर ही बेहोश पड़ा हुआ था. स्थानीय लोगों के दौरान उसे बस से बाहर निकाला. पुलिस ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट करवा रही है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढे़ं- जिस स्कूल बस से उतरा था मासूम! उसी ने छात्र को रौंद डाला, हुई मौत
इसे भी पढ़ें- रांची में स्कूल बस और स्कूटी में टक्कर, मंदिर जा रही छात्रा को रौंदा, बाल बाल बचा छोटा भाई
इसे भी पढ़ें- निजी स्कूल की बस पलटने से हादसाः एक की मौत, कई बच्चे घायल