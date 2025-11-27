ETV Bharat / state

चलती स्कूल बस में ड्राइवर बेहोश, अनियंत्रित हुई गाड़ी ने कई वाहनों को मारी टक्कर

रांची में स्कूल बस की चपेट में कई बाइक ( Etv Bharat )

रांचीः शहर के रातू रोड इलाके में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया. स्कूल बस चलाते समय बस का ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और एक पोल से जा टकराई. इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, गनीमत रही कि स्कूली बच्चों और सड़क पर चल रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ.

क्या है पूरा मामला

रांची के रातू रोड इलाके में एक स्कूली बस की चपेट में आने से कई दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक एक तरफ तेजी के साथ मुड़ने लगा इससे पहले की लोग कुछ समझ पाए कई दो पहिया वाहन बस की चपेट में आ गए. गनीमत रही की बस एक पोल के पास जाकर टकरा गई जिसकी वजह से वह रुक गई. जिस समय हादसा हुआ बस में कई स्कूली बच्चे सवार थे. बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर बस चलाते वक्त ही अचानक बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. बेहोशी की हालात में ही ड्राइवर को स्थानीय लोगों के द्वारा बस से उतार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

बस ने बाइक को चपेट में लिया (ETV Bharat)

बच्चे सुरक्षित सभी को भेजा घर