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पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत

अस्पताल की मोर्चरी में मौजूद पुलिस व अन्य लोग. ( ETV Bharat nasirabaad )

नसीराबादः अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित सदर थाना इलाके में जाटिया गांव के पास गुरुवार को एक पिकअप वाहन ने डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार मां-बेटी की मौके पर मौत हो गई. वहीं, पिकअप का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अजमेर के जवाहर लाल अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि ये घटना अजमेर रोड पर हुई है. उन्होंने बताया टमका पत्नी लाला निवासी रामसर व पार्वती पुत्री लाल राम निवासी रामसर बाइक से आ रहे थे. इस दौरान एक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रहे बाइक को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि हादसे में टमका और पार्वती की मौके पर मौत हो गई. पढ़ेंः कोटा बस हादसा: स्लीपर में चार-पांच, केबिन में छह यात्री, चोरों ने मोबाइल-नकदी पर डाला हाथ