पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत
घायल पिकअप चालक को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है.
Published : April 23, 2026 at 7:59 PM IST
नसीराबादः अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित सदर थाना इलाके में जाटिया गांव के पास गुरुवार को एक पिकअप वाहन ने डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार मां-बेटी की मौके पर मौत हो गई. वहीं, पिकअप का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अजमेर के जवाहर लाल अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि ये घटना अजमेर रोड पर हुई है. उन्होंने बताया टमका पत्नी लाला निवासी रामसर व पार्वती पुत्री लाल राम निवासी रामसर बाइक से आ रहे थे. इस दौरान एक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रहे बाइक को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि हादसे में टमका और पार्वती की मौके पर मौत हो गई.
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घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई. वहीं, घटना में घायल पिकअप चालक केबनिया निवासी रुमाल को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है. सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. वहीं, घटना की सूचना मिलने पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
वहीं, बुधवार रात को एक दूसरे हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के निकट मोटरसाइकिल को एक पिकअप ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक गुलशनवर पुत्र पीर मोहम्मद की मौत हो गई.