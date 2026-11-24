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सिरोही में अनियंत्रित ओवरलोड जीप पलटी, हादसे में कई लोग घायल

हादसा स्थल पर जांच करते पुलिसकर्मी. ( ETV Bharat sirohi )

सिरोहीः जिले में मंगलवार को शिवगंज थाना क्षेत्र के काम्बेश्वर रोड पर मजदूरों से भरी एक ओवरलोड जीप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. जीप में सवार मजदूरों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हादसे में 10 मजदूर घायल हो गए. इनमें से तीन मजदूरों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रेफर कर दिया गया.