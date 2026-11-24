सिरोही में अनियंत्रित ओवरलोड जीप पलटी, हादसे में कई लोग घायल
मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल शिवगंज पहुंचाया गया.
Published : November 24, 2026 at 10:13 AM IST
सिरोहीः जिले में मंगलवार को शिवगंज थाना क्षेत्र के काम्बेश्वर रोड पर मजदूरों से भरी एक ओवरलोड जीप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. जीप में सवार मजदूरों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हादसे में 10 मजदूर घायल हो गए. इनमें से तीन मजदूरों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रेफर कर दिया गया.
शिवगंज सीओ पुष्पेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि जीप में पिंडवाड़ा और बकरियां क्षेत्र के मजदूर सवार थे, जो रोजाना की तरह काम के सिलसिले में शिवगंज की ओर आ रहे थे. इसी दौरान काम्बेश्वर रोड पर उनके आगे चल रही एक बस ने अचानक ब्रेक लगा दिए. मिनी बस के अचानक रुकने से जीप चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और मिनी बस के पीछे टकराने के बाद जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. जीप में क्षमता से अधिक मजदूर सवार थे. इतना ही नहीं, कुछ मजदूर जीप के ऊपर भी बैठे हुए थे.
घायलों को पहुंचाया अस्पतालः जीप पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास से गुजर रहे लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और जीप में फंसे घायलों को बाहर निकालने में जुट गए. घटना की सूचना मिलने पर शिवगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल शिवगंज पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया. शिवगंज सीओ पुष्पेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए हैं. इनमें से तीन गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए सिरोही रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का शिवगंज अस्पताल में उपचार जारी है.
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ओवरलोडिंग पर फिर उठे सवालः हादसे के बाद एक बार फिर मजदूरों को क्षमता से अधिक सवारियों के साथ जीप में ढोने और वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. शिवगंज सीओ पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे की हर एंगल से जांच की जा रही है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है.