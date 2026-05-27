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अमरोहा में बेकाबू ट्रक मंदिर के पंडाल में घुसा; मासूम बच्चे सहित 3 की मौत, CM ने लिया संज्ञान

अमरोहा में बेकाबू ट्रक मंदिर के पंडाल में घुसा. ( Photo Credit: Amroha Police X Handle )