अमरोहा में बेकाबू ट्रक मंदिर के पंडाल में घुसा; मासूम बच्चे सहित 3 की मौत, CM ने लिया संज्ञान
अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि काठ रोड पर चक छावी गांव में दुर्घटना हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 7:40 AM IST
अमरोहा: देहात थाना क्षेत्र के काठ रोड पर बड़ा हादसा हो गया. एक बेकाबू ट्रक मंदिर के बाहर लगे पंडाल में जा घुसा, जिसमें एक बच्चे सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि काठ रोड पर चक छावी गांव में दुर्घटना हुई है. उमरी कलां मुरादाबाद की तरफ से आ रहा ट्रक अचानक बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गया.
इसके बाद मंदिर के बाहर कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे थे, उनको टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है. सभी के परिजनों को जानकारी दे दी गई है.
उन्होंने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है. ड्राइवर अभी फरार है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
थाना अमरोहा देहात क्षेत्रान्तर्गत हुई दुखद दुर्घटना में पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव एवं जिलाधिकारी अमरोहा डॉ0 नितिन गौड़ द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।@Uppolice pic.twitter.com/ULTUqRbvPI— Amroha Police (@amrohapolice) May 26, 2026
मुख्यमंत्री ने लिया घटना का संज्ञान: अमरोहा देहात क्षेत्र में हुए हादसे में तीन लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की.
अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत और बचाव कार्य तेज करने का प्रशासन को निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने घायलों का उचित इलाज करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से अधिकारी संवाद बना हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश भी दिए हैं.
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