सीतापुर में बेकाबू डंपर ने पिता-पुत्र समेत तीन को रौंदा, सीएम योगी ने मौत पर जताया शोक

थाना प्रभारी इतुल चौधरी ने बताया कि सड़क हादसे में हरिकेश (45 वर्ष) और उसके बेटे अंकुल (22 वर्ष) की मौत हो गयी.

Published : February 11, 2026 at 8:58 PM IST

सीतापुर: जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र में मास्टरबाग रोड पर एक डंपर कॉल बनकर दौड़ा. बथाना प्रभारी इतुल चौधरी ने बताया कि बैकुंठपुर गांव के पास बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे खड़े पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को बुरी तरफ से रौंद दिया. जिससे तीनों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

थाना प्रभारी इतुल चौधरी ने बताया कि मृतकों की पहचान हरिकेश (45) पुत्र महावीर, अंकुल (22) पुत्र हरिकेश निवासी भिठौली तथा हरिहरपुर जमरखा निवासी गया प्रसाद (59) के रूप में हुई है. हरिकेश और गया प्रसाद आपस में समधी हैं. यह तीनों लोग सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी मास्टरबाग की तरफ तेज रफ्तार से जा रहे डंपर ने तीनों को रौंद दिया. हादसा इतना भीषण था कि तीनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई.

हादसे की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी इतुल चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. डंपर चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीतापुर में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. वहीं अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश है.

संपादक की पसंद

