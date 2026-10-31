डूंगरपुर में बेकाबू डंपर घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसा, सो रही मां-बेटी की मौत, पिता-पुत्र गंभीर
हादसे में गंभीर रूप से घायल विनोद और उसके बेटै महेंद्र को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया. डंपर चालक फरार है.
Published : October 31, 2026 at 11:53 AM IST
डूंगरपुर: सागवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927ए पर गलियाकोट पुल के पास शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. बांसवाड़ा की तरफ से आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसा. हादसे के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे. इस हादसे में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया.
थानाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर रात बांसवाड़ा की तरफ से तेज रफ्तार में डंपर आ रहा था. सागवाड़ा बाइपास पर आईटीआई के पास डंपर अचानक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे स्थित मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया. डंपर की टक्कर इतनी तेज थी कि घर में सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.
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हादसे में कमरे में सो रही सुशीला मनात (45) और उनकी बेटी राधिका (15) की मौके पर ही मौत हो गई. उसी कमरे में सो रहा बेटा महेंद्र और बरामदे में सो रहे पति विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए. डंपर के घर में घुसते ही चीख-पुकार मच गई. धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.
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हादसे के बाद गांव में मातम: सूचना पर सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और ग्रामीणों ने मकान व डंपर के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद सभी को तत्काल सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया. यहां डॉक्टरों ने सुशीला और राधिका को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर घायल विनोद और महेंद्र को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया. दोनों मां-बेटी के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. घटना के बाद डंपर ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू की है. एक ही परिवार में मां-बेटी की मौत और पिता-बेटे के घायल होने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.
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