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डूंगरपुर में बेकाबू डंपर घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसा, सो रही मां-बेटी की मौत, पिता-पुत्र गंभीर

हादसे के बाद ​क्षतिग्रस्त घर ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: सागवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927ए पर गलियाकोट पुल के पास शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. बांसवाड़ा की तरफ से आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसा. हादसे के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे. इस हादसे में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया.