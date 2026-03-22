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अनियंत्रित डंपर ने तोड़े 24 बिजली के पोल, 4 गांवों में छाया अंधेरा, विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण

कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र के भौंती प्रतापपुर गांव में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे लगे करीब दो दर्जन बिजली के पोल तोड़ दिए. इसके बाद डंपर एक पेड़ से टकरा गया, जिससे पास के मकान का छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद इलाके के चार गांवों (बंगाली पुरवा, छीतेपुर, गंभीरपुर और पनका गांव) में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई. बिजली गुल होते ही आक्रोशित ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, लेकिन तब तक डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था. वहीं, बिजली कटौती और फैक्ट्री से जुड़ी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

पेपर मिल को बंद कराने की मांग: भाजपा नेता शुभम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों ने पास स्थित हरिओम पेपर मिल को बंद कराने की मांग करते हुए धरना दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में रोजाना कूड़ा ढोने वाले डंपर आते हैं, जिससे सड़क पर गंदगी फैलती है और प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है.

सोमवार तक होगी आपूर्ति बहाल: सूचना मिलने पर एसीपी पनकी मनोज सिंह और सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया. इसके बाद राजस्व और बिजली विभाग की टीम भी पहुंची और क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का काम शुरू किया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी.

एसडीएम ने किया फैक्ट्री का निरीक्षण: ग्रामीणों ने फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने के आरोप भी लगाए हैं. उनका कहना है कि मिल से निकलने वाला गंदा पानी पांडु नदी में छोड़ा जाता है और चिमनियों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इस संबंध में पहले भी शिकायत की जा चुकी है. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण कराने की बात कही है.