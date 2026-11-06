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रामगढ़ की चुट्टूपालू घाटी में सड़क हादसा, अनियंत्रित कंटेनर ने छह वाहनों को रौंदा, छह गंभीर

अनियंत्रित कंटेनर की चपेट में वाहन ( ETV BHARAT )

रामगढ़: मौत की घाटी के नाम से चर्चित रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुट्टूपालू घाटी में शुक्रवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार और अनियंत्रित कंटेनर ने एक के बाद एक चारपहिया वाहन, तीनपहिया वाहन और मोटरसाइकिल समेत करीब छह वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर माया टुंगरी मंदिर के समीप सड़क के डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा पहुंचा.

हादसे में छह लोग घायल