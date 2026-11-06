रामगढ़ की चुट्टूपालू घाटी में सड़क हादसा, अनियंत्रित कंटेनर ने छह वाहनों को रौंदा, छह गंभीर
रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में एक अनियंत्रित कंटेनर ने छह वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. जिसमें छह घायल हो गए.
Published : November 6, 2026 at 5:48 PM IST
रामगढ़: मौत की घाटी के नाम से चर्चित रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुट्टूपालू घाटी में शुक्रवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार और अनियंत्रित कंटेनर ने एक के बाद एक चारपहिया वाहन, तीनपहिया वाहन और मोटरसाइकिल समेत करीब छह वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर माया टुंगरी मंदिर के समीप सड़क के डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा पहुंचा.
हादसे में छह लोग घायल
इस भीषण हादसे में टेंपो में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल और सदर अस्पताल पहुंचाया गया है. इनमें कई लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है.
हादसे के बाद प्रभावित हुआ रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग
घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना की पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया. हादसे के बाद घाटी में वाहनों की लंबी कतार लग गई और रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने और यातायात सामान्य कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
NHAI की निष्क्रियता पर उठे सवाल, हादसों का सिलसिला जारी
चुट्टूपालू घाटी में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घाटी की तीखी ढलान और घुमावदार मोड़ भारी वाहनों के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं.
ठोस और प्रभावी पहल नहीं
स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का आरोप है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में हादसों को रोकने के लिए NHAI की ओर से अब तक कोई ठोस और प्रभावी पहल नहीं की गई है. आए दिन ट्रक, कंटेनर और ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं. इन हादसों में जहां लोगों की जान जोखिम में पड़ती है, वहीं वाहनों को भारी नुकसान पहुंचता है और घंटों यातायात बाधित रहता है. शुक्रवार की दुर्घटना ने एक बार फिर घाटी में सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पीछे से कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बची जान
दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन के सवार ने बताया कि पीछे से आ रहे कंटेनर ने अचानक जोरदार टक्कर मार दी. गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन उनका वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे परिवार की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरे थे.
कंटेनर ने वाहनों को मारी जोरदार टक्कर
इसी दौरान पीछे से आए अनियंत्रित कंटेनर ने उनकी गाड़ी को भी जोरदार टक्कर मार दी. इससे उनका वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. रांची से हजारीबाग जा रहे लोगों ने बताया कि पीछे से कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारते हुए सड़क के डिवाइडर को पारकर रोड के उसे ओर चली गई. घाटी क्षेत्र में लगातार हादसा हो रहे हैं, इसलिए हादसे पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए.
कंटेनर की चपेट में करीब 6 वाहन: पुलिस
रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अनियंत्रित कंटेनर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और कई लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिला और उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल थे. सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
सब इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि कंटेनर ने करीब 6 वाहनों को अपनी चपेट में लिया है. कुछ वाहनों को मामूली खरोंच आई थी, जिन्हें उनके चालक खुद लेकर चले गए. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य किया.
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