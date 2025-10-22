ETV Bharat / state

नूंह में कार वेलकम गेट से टकराने के बाद पलटी, स्वागत बोर्ड धड़ाम से गिरा, सड़क पर लगा जाम

नूंह में अनियंत्रित कार ने स्वागत बोर्ड में टक्कर मार दी. हादसे के बाद बोर्ड सड़क पर गिर गया, जिससे काफी समय तक जाम लगा.

uncontrolled car hits welcome board
नूंह में सड़क हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 9:05 PM IST

नूंहः होडल- नगीना रोड पर लाहाबास गांव के समीप बुधवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे स्वागत बोर्ड से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि कार की टक्कर से स्वागत बोर्ड एक तरफ से टूट गया और सड़क पर गिर गया. टक्कर के बाद कार भी खेतों में जाकर पलट गई. हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है. स्वागत बोर्ड के सड़क पर गिरने से जाम की स्थिति बन गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पिनगवां थाना पुलिस ने सड़क पर टूटकर गिरे स्वागत बोर्ड को हटवाया. इसके बाद कुछ ही देर में यातायात सुचारू रूप से चालू हो गया.

नगीना-होडल रोड एक घंटे रहा जामः दोपहर करीब 2 बजे नूंह जिले के गांव पापड़ा के रहने वाला फाजिल हुसैन अपनी नई कार से अपने गांव जा रहा था. जब वह लाहबास गांव के समीप पहुंचे, उसी दौरान उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे गांव के स्वागत बोर्ड से टकरा गई. घटना के बाद आस पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और ड्राइवर फाजिल को कार से निकाला. हादसे के दौरान ड्राइवर को मामूली चोट आई है. स्थानीय लोगों ने ड्राइवर के नशे में होने की बात कही. हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक नगीना-होडल रोड पर जाम की स्थिति बनी रही.

स्वागत बोर्ड से टकराई कार (Etv Bharat)

ड्राइवर ने नियंत्रण खोयाः प्रत्यक्षदर्शी साबिर ने बताया कि फाजिल के पास नई गाड़ी थी. वो नशे में धुत था. नशे की हालत में होने के कारण उसकी कार रास्ते में कई बार अनियंत्रित हो चुकी थी. अंत में गांव लाहबास के समीप वह गांव के स्वागत बोर्ड से टकरा गई. गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह टक्कर के बाद पलट गई और गाड़ी के दोनों एयर बैग खुल गए, जिससे फाजिल की जान बच गई.

स्वागत बोर्ड में टकराने से सड़क जाम (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-नूंह में सड़क हादसा, तीन युवकों की मौत, दीपावली के दिन घर पहुंची दो बेटों और एक दामाद की लाश

