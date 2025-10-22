ETV Bharat / state

नूंह में कार वेलकम गेट से टकराने के बाद पलटी, स्वागत बोर्ड धड़ाम से गिरा, सड़क पर लगा जाम

नूंहः होडल- नगीना रोड पर लाहाबास गांव के समीप बुधवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे स्वागत बोर्ड से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि कार की टक्कर से स्वागत बोर्ड एक तरफ से टूट गया और सड़क पर गिर गया. टक्कर के बाद कार भी खेतों में जाकर पलट गई. हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है. स्वागत बोर्ड के सड़क पर गिरने से जाम की स्थिति बन गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पिनगवां थाना पुलिस ने सड़क पर टूटकर गिरे स्वागत बोर्ड को हटवाया. इसके बाद कुछ ही देर में यातायात सुचारू रूप से चालू हो गया.

नगीना-होडल रोड एक घंटे रहा जामः दोपहर करीब 2 बजे नूंह जिले के गांव पापड़ा के रहने वाला फाजिल हुसैन अपनी नई कार से अपने गांव जा रहा था. जब वह लाहबास गांव के समीप पहुंचे, उसी दौरान उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे गांव के स्वागत बोर्ड से टकरा गई. घटना के बाद आस पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और ड्राइवर फाजिल को कार से निकाला. हादसे के दौरान ड्राइवर को मामूली चोट आई है. स्थानीय लोगों ने ड्राइवर के नशे में होने की बात कही. हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक नगीना-होडल रोड पर जाम की स्थिति बनी रही.