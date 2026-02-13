ETV Bharat / state

चंबल की 40 फीट गहरी खाई में गिरी कार, ड्राइवर की मौत; गांव जा रहा था युवक

थाना प्रभारी समेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अग्निशमन की टीम के साथ मिलकर बहुत मुश्किल से खाई से चालक को बाहर निकाला गया.

चंबल की 40 फीट गहरी खाई में गिरी कार. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 9:01 AM IST

आगरा: बसौनी थाना क्षेत्र के कैंजराघाट के पास बेकाबू कार चंबल की 40 फीट गहरी खाई में गिरी. हादसे से तेज धमाका हुआ, जिससे आपपास के लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने खाई से घायल ड्राइवर को बाहर निकाला और CHC पहुंचाया. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बासौनी थाना प्रभारी निरीक्षक समेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अकलेश तोमर (28) निवासी गांव साहसपुरा, थाना नगरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है. अकलेश तोमर जयपुर में ट्रैक्सी ड्राइवर था.

गुरुवार सुबह वह अपनी पत्नी अमृता, दो बच्चों डुग्गू और आरव को लेकर आगरा अपनी ससुराल पहुंचा था. ससुराल में पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह अपने पैतृक गांव साहसपुरा के लिए निकला.

इसी बीच बासौनी थाना के कैंजरा क्षेत्र में तिन्नेतपुरा मंदिर के पास चंबल के बीहड़ की करीब 40 फीट गहरी खाई में उसकी कार अनियंत्रित होकर गिर गई. चरवाहों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पुलिस और अग्निशमन की टीम पहुंची. वहां देखा कि खाई में गिरी कार के परखच्चे उड़ गए हैं.

कलाबाजी खाकर गिरने से कार की खिड़की खुली होगी और ड्राइवर सीट से बाहर गिर गया था. थाना प्रभारी समेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अग्निशमन की टीम के साथ मिलकर बहुत मुश्किल से खाई से चालक अकलेश को बाहर निकाला गया.

इसके बाद बाह CHC लेकर पहुंचे. वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कार में मिले दस्तावेज से अकलेश की पहचान हुई है. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है.

