हजारीबाग में अनियंत्रित कार ने 6 लोगों कुचला, 4 की हालत गंभीर
हजारीबाग में एक कार ने छह लोगों को कुचल दिया. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.
Published : June 29, 2026 at 1:29 PM IST
हजारीबाग: जिले में देर रात एक कार ने 6 से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि दो लोगों को मामूली चोट आई है. घायलों का इलाज मिशन अस्पताल एवं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में चल रहा है. बताया जाता है कि नशे में धुत ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया है. बता दें कि देर रात ही स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की.
घायलों का हालचाल जनाने पहुंचे सांसद प्रतिनिधि
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चालक नशे की हालत में तेज गति से वाहन चला रहा था. कई लोगों को टक्कर मारने के बाद कार बिजली के पोल और चापाकल से टकरा गई, जिससे चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही सांसद प्रतिनिधि रंजन चौधरी अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज में सहयोग करते हुए सभी का हालचाल लिया, साथ ही उन्होंने नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की.
कार को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है. वहीं गाड़ी चालक की पहचान हो गई है, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी: मुकेश कुमार रजक, ओपी प्रभारी, बड़ा बाजार
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