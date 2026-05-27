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चंदौली में अनियंत्रित पिकअप ने बाइक और ट्रैक्टर में मारी टक्कर, 2 की मौत, 5 घायल

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 1:23 PM IST

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चंदौली: यूपी के नौगढ़ थाना क्षेत्र के मधुपुर नौगढ़ मार्ग पर मंगलवार की रात एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी. हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज के लोहरा गांव निवासी विजय अपनी पत्नी ममता (25) और चार वर्षीय बेटी मिठी के साथ बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान जरलहवा बस्ती के पास तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर आगे जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा भिड़ी. ट्रॉली में नौगढ़ थाना क्षेत्र के डमरिया गांव निवासी मजदूर नग्गू राम (60) और रामलखन (60) सवार थे, जो ट्रॉली के नीचे दब गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में बाइक के पास खड़ी ममता और उनकी बेटी मिठी गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके अलावा ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य मजदूर घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मधुपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

नौगढ़ थानाध्यक्ष प्रमोद यादव ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली झपरी बस्ती से खपरैल लादकर डमरिया गांव जा रही थी. इसी बीच पिकअप की टक्कर ट्राली के नीच दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई. जबकि 5 लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फरार पिकअप चालक की तलाश की जा रही है और मामले की जांच जारी है.

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