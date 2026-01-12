ETV Bharat / state

अमेठी में सड़क हादसे में लैब टेक्नीशियन की मौत, मिर्जापुर में दारोगा ने दम तोड़ा

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हादसों की जांच की जा रही.

uncontrollable car collides with tree in amethi lab technician dies road accidents.
अमेठी में सड़क हादसा. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026

Updated : January 12, 2026

अमेठी/मिर्जापुर: लखनऊ से प्रतापगढ़ जा रही कार रविवार शाम अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, मिर्जापुर में सड़क हादसे में दारोगा की मौत हो गई.


अमेठी में सड़क हादसा: जिले के लखनऊ–वाराणसी हाईवे पर भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के टांडा गांव के पास सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में सीताराम विश्वकर्मा (36 वर्ष) निवासी जौनपुर की मौत हो गई. वह प्रतापगढ़ के अमरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे. वहीं उनके साथ कार में सवार पशुपति प्रताप ओझा (46 वर्ष) निवासी सिद्धार्थनगर गंभीर रूप से घायल हो गए. वह उसी अस्पताल में फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत हैं.


पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया: सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से दोनों को ट्रामा सेंटर जगदीशपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सीताराम को मृत घोषित कर दिया. वहीं, पशुपति प्रताप ओझा का इलाज जारी है. घायल पशुपति प्रताप ओझा ने बताया कि वे दोनों लखनऊ से प्रतापगढ़ लौट रहे थे. कुछ दूरी तक वे खुद गाड़ी चला रहे थे, लेकिन रास्ते में रुकने के बाद वाहन सीताराम चला रहे थे। इसके बाद अचानक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. पूरे मामले में भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना प्रभारी तनुज पाल ने बताया कि घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा गया है. तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है.

मिर्जापुर में दारोगा की मौत: मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव का निधन हो गया. बताया जा रहा रविवार दोपहर वह ड्यूटी पर थे. आईजीआरएस की शिकायत के निस्तारण के लिए बाइक से पचोखरा गांव जा रहे थे. लालगंज थाना क्षेत्र के खोमर मैना गांव के पास उनकी बाइक में एक वाहन की टक्कर लग गई. इसके बाद वह घायल हो गए. अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दिवंगत उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव मूल रूप से गाजीपुर जनपद के थाना मुहम्मदाबाद गांव नसरतपुर के रहने वाले थे. 1994 में पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर भर्ती हुए थे. 2025 में पदोन्नति पाने पर उप निरीक्षक के पद पर सोनभद्र से स्थानांतरण होकर मिर्जापुर के लालगंज थाने में पहली पोस्टिंग हुई थी. लालगंज के प्रभारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह ने बताया कि सुनील कुमार यादव चार महीने से लालगंज थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे.

