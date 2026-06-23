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ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी के समीप झाड़ियों में मिली अचेत महिला, मुंह से निकल रहा था झाग

अजमेर: ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी के पास कटीली झाड़ियां में अधेड़ उम्र की महिला अचेत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया. बकरी चराने वाले चरवाहों ने पुलिस को महिला के बारे में सूचना दी. रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अर्धनग्न हालत में कटीली झाड़ियां में अचेत पड़ी महिला को बाहर निकाला. महिला को जेएलएन अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रामगंज थाने के एएसआई रामधन ने बताया कि थाने पर सूचना मिली थी कि बकरा मंडी के समीप विलायती बबूल की कटीली झाड़ियां में एक महिला अर्धनग्न अचेत अवस्था में पड़ी है. महिला कांस्टेबल के साथ थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहा अधेड़ उम्र की महिला कटीली झाड़ियां में अचेत पड़ी थी और उसके मुंह से सफेद झाग आ रहे थे. अचेत महिला को कटीली झाड़ियां से निकलकर छाया में लाया गया. उसके ऊपर वस्त्र डाले गए. पानी के छिंटे भी लगाए, तब महिला होश में आई और उसे पानी भी पिलाया. मौके पर मौजूद चरवाहों से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि महिला यहां पर काफी लंबे समय से बैठी हुई थी. चरवाहों ने यह भी बताया कि महिला ने उन्हें बताया कि वह मिनी उर्स मेले में अपने परिजनों के साथ दरगाह आई थी और यहीं बिछड़ गई.