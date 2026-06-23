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ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी के समीप झाड़ियों में मिली अचेत महिला, मुंह से निकल रहा था झाग

अधेड़ उम्र की महिला कटीली झाड़ियां में अचेत पड़ी थी और उसके मुंह से सफेद झाग आ रहे थे.

Police taking a woman to the hospital
महिला को अस्पताल ले जाती पुलिस (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 8:03 PM IST

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अजमेर: ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी के पास कटीली झाड़ियां में अधेड़ उम्र की महिला अचेत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया. बकरी चराने वाले चरवाहों ने पुलिस को महिला के बारे में सूचना दी. रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अर्धनग्न हालत में कटीली झाड़ियां में अचेत पड़ी महिला को बाहर निकाला. महिला को जेएलएन अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रामगंज थाने के एएसआई रामधन ने बताया कि थाने पर सूचना मिली थी कि बकरा मंडी के समीप विलायती बबूल की कटीली झाड़ियां में एक महिला अर्धनग्न अचेत अवस्था में पड़ी है. महिला कांस्टेबल के साथ थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहा अधेड़ उम्र की महिला कटीली झाड़ियां में अचेत पड़ी थी और उसके मुंह से सफेद झाग आ रहे थे. अचेत महिला को कटीली झाड़ियां से निकलकर छाया में लाया गया. उसके ऊपर वस्त्र डाले गए. पानी के छिंटे भी लगाए, तब महिला होश में आई और उसे पानी भी पिलाया. मौके पर मौजूद चरवाहों से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि महिला यहां पर काफी लंबे समय से बैठी हुई थी. चरवाहों ने यह भी बताया कि महिला ने उन्हें बताया कि वह मिनी उर्स मेले में अपने परिजनों के साथ दरगाह आई थी और यहीं बिछड़ गई.

इस अवस्था में मिली महिला, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: नाबालिग को घर से उठा ले गए बदमाश, जंगल में अचेत मिली बच्ची, हालात गंभीर - Minor Kidnapped In Alwar

एएसआई रामधन ने बताया कि महिला अभी पूरी तरह से बोलने की स्थिति में नहीं है. अचेत महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया और भर्ती करवाया गया. महिला के होश में आने के बाद ही उसके बारे में पूछताछ की जाएगी. महिला के साथ किसी तरह की कोई अपराधिक घटना हुई है. इसके बारे में महिला के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा. होश में आने के बाद उसकी पहचान होने पर परिजनों को सूचित किया जाएगा. महिला कांस्टेबल को अस्पताल में देखभाल के लिए रखा गया है. महिला का जेएलएन अस्पताल में उपचार जारी है.

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WOMAN ADMITTED IN JLN HOSPITAL
झाड़ियां में अचेत मिली महिला
FOAM COMING OUT OF THE MOUTH
WOMAN FOUND UNCONSCIOUS IN BUSHES

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