पूरे परिवार के नरसंहार की थी योजना, रास्ते में मिला भतीजा तो तलवार से काट डाला, पुलिस के हत्थे चढ़ा चाचा
धनबाद में जमीन विवाद में चाचाओं ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 6:01 PM IST
धनबादः जमीन विवाद की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसमें आरोप है कि निशाने पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार था. करीब 20 साल से चले आ रहे जमीन विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया कि दो चाचाओं पर अपने ही भतीजे की तलवार से हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस की जांच में पूरे परिवार को खत्म करने की मंशा का पहलू भी सामने आया है. लेकिन सुबह-सुबह सब्जी लाने बाजार जा रहा भतीजा रास्ते में ही आरोपियों के सामने आ गया. उस पर तलवार से हमला किया गया. हत्या के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने घटना के करीब दो घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
20 साल की रंजिश, खौफनाक अंजाम
धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. एक ही परिवार के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर करीब दो दशक से विवाद चला आ रहा था. विवाद सुलझाने के प्रयास भी हुए, लेकिन आपसी रंजिश खत्म नहीं हुई.
पुलिस के मुताबिक, मृतक दौलत राम के दो चाचा त्रिवेणी महतो और सूर्यकांत महतो उर्फ विनोद महतो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं. आरोप है कि पुरानी रंजिश के बीच पूरे परिवार को खत्म करने की मंशा बनाई गई थी. हालांकि, इस कथित योजना की पूरी सच्चाई पुलिस की जांच में सामने आना बाकी है.
रास्ते में भतीजे की हत्या
घटना 26 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे की है. दौलत राम सब्जी लाने के लिए बाइक से राजगंज बाजार की ओर निकला था, लेकिन घर से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले ही उसका सामना कथित हमलावरों से हो गया.
आरोप है कि दोनों चाचाओं ने दौलत राम को रोककर उस पर तलवार से हमला कर दिया. गर्दन पर वार किए जाने से उसकी मौत हो गई. जिस परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था, उसी परिवार के एक सदस्य की इस तरह हत्या कर दी गई.
भीड़ जुटी, आगे की योजना पर सवाल
दौलत राम की हत्या के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. अब जांच का अहम पहलू यह है कि क्या आरोपी इसके बाद मृतक के घर की ओर जाने वाले थे और क्या उसका निशाना परिवार के अन्य सदस्य भी थे.
पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे परिवार को खत्म करने की कथित मंशा का जिक्र सामने आया है. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर रास्ते में दौलत राम से सामना नहीं होता, तो क्या आरोपी घर तक पहुंचकर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला करते? फिलहाल इसे जांच का विषय माना जा रहा है. पुलिस की जांच से ही स्पष्ट होगा कि आरोपियों की योजना क्या थी और वारदात के पीछे कितने लोग शामिल थे.
दो घंटे में गिरफ्तारी, तलवार बरामद
वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना के करीब दो घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तलवार बरामद की है. इसके अलावा मोटरसाइकिल, खून लगी शर्ट और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. पुलिस अब प्राथमिकी में नामजद अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की साजिश में किसी और की संलिप्तता थी या नहीं.
करीब 20 साल पुराना जमीन विवाद, परिवार के भीतर गहराती दुश्मनी और फिर भतीजे की निर्मम हत्या. इस मामले में दो चाचाओं की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है- क्या दौलत राम ही आरोपियों का एकमात्र निशाना था या पूरे परिवार को खत्म करने की कोई योजना बनाई गई थी? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
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