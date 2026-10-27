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पूरे परिवार के नरसंहार की थी योजना, रास्ते में मिला भतीजा तो तलवार से काट डाला, पुलिस के हत्थे चढ़ा चाचा

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी चाचा ( Etv Bharat )

धनबादः जमीन विवाद की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसमें आरोप है कि निशाने पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार था. करीब 20 साल से चले आ रहे जमीन विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया कि दो चाचाओं पर अपने ही भतीजे की तलवार से हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस की जांच में पूरे परिवार को खत्म करने की मंशा का पहलू भी सामने आया है. लेकिन सुबह-सुबह सब्जी लाने बाजार जा रहा भतीजा रास्ते में ही आरोपियों के सामने आ गया. उस पर तलवार से हमला किया गया. हत्या के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने घटना के करीब दो घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

20 साल की रंजिश, खौफनाक अंजाम