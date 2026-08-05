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आगरा में घुमाने के बहाने 8 साल की भतीजी से चाचा ने की दरिंदगी, मासूम की हालत गंभीर

पुलिस ने आरोपी चाचा गिरफ्तार कर लिया है, मासूम बच्ची की स्थिति गंभीर.

uncle sexually assaults 8 year old niece after taking her out on pretext showing around agra
आगरा में घुमाने के बहाने 8 साल की भतीजी से चाचा ने की दरिंदगी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:12 AM IST

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आगरा: आगरा जिले के खंदौली थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में आठ साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया. मासूम को उसका चाचा घुमाने की कहकर ले गया था. पुलिस ने आरोपी चाचा गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, मासूम बच्ची की स्थिति गंभीर हैं. उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है. मासूम पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी सगा चाचा है. जो शादीशुदा है. उसकी उम्र 28 साल है जिसका एक बच्चा भी है. परिजन ने पुलिस को बताया कि सोमवार की देर शाम आरोपी घर से करीब एक किलोमीटर मासूम को दूर घुमाने के बहाने ले गया. जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर खेतों में ले जाकर साथ दरिंदगी की. जब मासूम चीखी चिल्लाई, लेकिन आरोपी ने मुंह बंद कर दिया. जिससे मासूम बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी मासूम को खुद घर लेकर पहुंचा. परिजन को बताया कि बच्ची के हादसे में चोट लगी है. जिससे वो बेहोश हो गई है. जिस पर परिजन ने तुरंत मासूम का उपचार कराया. जब मासूम को होश आया तो उसने चाचा की करतूत की जानकारी अपनी मां को दी. इससे आरोपी की दरिंदगी का पता परिजन को हुआ. आरोपी शादीशुदा है. उसका एक बच्चा भी है.

पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा
मासूम ने जब चाचा की दरिंदगी मां को बताई तो परिजन इस मामले को दबाने में जुट गए. मगर, मासूम की मां ने किसी की नहीं सुनी. अपने मायके पक्ष को आरोपी देवर की करतूत के बारे में बताया. जिस पर पीड़ित मासूम के ननिहाल पक्ष के लोग गांव में आए. उनके साथ पीड़िता की मां खंदौली थाना पर पहुंची. पुलिस ने मासूम की हालत गंभीर देखकर उसे उपचार के लिए आगरा भेजा और आरोपी सगे चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार देर शाम आरोपी को पॉक्सो अधिनियम एवं दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता का उपचार आगरा शहर के एक अस्पताल में चल रहा है.

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