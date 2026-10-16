लखनऊ में भतीजे पर चाचा ने डाला तेजाब, हालत गंभीर
तेजाब से युवक के शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए और आंखों की रोशनी भी चली गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:46 PM IST
लखनऊ: रहीमाबाद थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराना एक 20 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया. गुरुवार देर रात चाचा ने सो रहे मुंहबोले भतीजे पर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे युवक के शरीर के कई हिस्से और नाजुक अंग बुरी तरह झुलस गए. लहूलुहान और झुलसी हालत में युवक को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.
रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक के अनुसार, संतनगर निवासी मनीष और पड़ोस में रहने वाला राजन शादी, मुंडन व अन्य समारोहों में साथ मिलकर कैटरिंग का काम करते थे. दोनों के बीच गहरी दोस्ती और पारिवारिक संबंध थे, जिसके चलते मनीष उसे मुंहबोला चाचा कहता था और अक्सर उसके घर रुक जाता था.
गुरुवार देर रात राजन और उसकी पत्नी के बीच घरेलू बात को लेकर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. आवाज सुनकर कमरे में सो रहे मनीष ने दोनों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. इसके बाद मनीष निश्चिंत होकर चादर ओढ़कर गहरी नींद में सो गया. विवाद शांत होने के कुछ देर बाद राजन कमरे में तेजाब का डिब्बा लेकर दाखिल हुआ और सो रहे मनीष पर सीधे उड़ेलना दिया.
तेजाब गिरते ही मनीष की आंख खुल गई. पहले उसे लगा कि उस पर पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन पलक झपकते ही चमड़ी सुलगने लगी और असहनीय जलन शुरू हो गई. चीख-पुकार सुनकर जब तक लोग पहुंचे, तो आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग निकला था.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसे युवक को तत्काल मलिहाबाद सीएचसी पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए युवक को सीधे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, तेजाब से मनीष के शरीर के कई हिस्से, चेहरे की त्वचा और नाजुक अंग गंभीर रूप से जल गए हैं. एसिड का असर आंख पर इतना गहरा पड़ा कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है.
रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी राजन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपी की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि क्या विवाद सिर्फ पति-पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव का था, या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी.
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