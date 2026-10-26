धनबाद में जमीन विवाद में खूनी खेलः चाचा ने भतीजे का कर दिया कत्ल
धनबाद में जमीन विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 4:21 PM IST
धनबादः जिला में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. सोमवार सुबह-सुबह फल खरीदने घर से निकले 32 वर्षीय दौलत राम महतो की हत्या कर दी गई. आरोप है कि निचितपुर जाने वाली सड़क पर उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया और गला काटकर उनकी जान ले ली गई.
इस हत्याकांड में मृतक के भाई ने अपने ही परिवार के पांच लोगों को आरोपी बनाया है. आरोपियों में मृतक के चाचा त्रिवेनी प्रसाद महतो का नाम भी शामिल है. परिजनों का दावा है कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और पहले भी जान से मारने की धमकियां दी गई थीं. आखिर सुबह-सुबह दौलत राम पर किसने और क्यों हमला किया? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के घसकोडीह की यह घटना है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 32 वर्षीय दौलत राम महतो अपनी मोटरसाइकिल से फल खरीदने बाजार जा रहे थे. इसी दौरान निचितपुर जाने वाली सड़क पर उन पर हमला किए जाने का आरोप है. परिजनों के अनुसार, हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया और गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई. रोजमर्रा के काम से घर से निकले दौलत राम की इस तरह मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा है.
वहीं, घटना को लेकर बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. परिजनों की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी है.
इस हत्याकांड के बाद जमीन विवाद को लेकर परिवार के भीतर चल रही पुरानी अदावत पर सवाल उठ रहे हैं. मृतक के भाई साहेब राम महतो ने त्रिवेनी प्रसाद महतो, सूर्यकांत महतो, सचिन महतो, सरयू महतो और भगिया देवी पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि जमीन को लेकर पहले भी विवाद और झगड़े होते रहे थे. इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात भी कही गई है. हालांकि, आरोपों की पुष्टि अभी पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
इस मामले में त्रिवेनी प्रसाद महतो के राजगंज कॉलेज में प्रोफेसर होने की बात भी सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही बरवाअड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. अब पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि वारदात को किसने अंजाम दिया और इसके पीछे वास्तविक वजह क्या थी. मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. फिलहाल, इस घटना ने इलाके में जमीन विवाद से जुड़े तनाव को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.
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