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धनबाद में जमीन विवाद में खूनी खेलः चाचा ने भतीजे का कर दिया कत्ल

घटनास्थल की तस्वीर (धनबाद) ( ETV Bharat )

धनबादः जिला में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. सोमवार सुबह-सुबह फल खरीदने घर से निकले 32 वर्षीय दौलत राम महतो की हत्या कर दी गई. आरोप है कि निचितपुर जाने वाली सड़क पर उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया और गला काटकर उनकी जान ले ली गई.

इस हत्याकांड में मृतक के भाई ने अपने ही परिवार के पांच लोगों को आरोपी बनाया है. आरोपियों में मृतक के चाचा त्रिवेनी प्रसाद महतो का नाम भी शामिल है. परिजनों का दावा है कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और पहले भी जान से मारने की धमकियां दी गई थीं. आखिर सुबह-सुबह दौलत राम पर किसने और क्यों हमला किया? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.