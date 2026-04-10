गोड्डा में युवक की हत्या का खुलासा, अवैध संबंध को लेकर चाचा ने ली थी भतीजे की जान
गोड्डा में हुए युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. साथ ही आरोपियों को भी शिकंजे में ले लिया है.
Published : April 10, 2026 at 9:00 PM IST
गोड्डाः जिला पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले खुलासा कर दिया है. जिसमें युवक की हत्या के पीछे अपनी चाची के चल रहे अवैध संबंध की बात सामने आयी है.
बता दें 8 अप्रैल की रात्रि करीब 12.30 बजे डायल 112 पर एक नाम से एक शिकायत प्राप्त हुई. जिसमें बताया गया कि एक बदमाश लड़का मेरे घर में घुसकर बदमाशी कर रहा है. इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए पथरगामा थाना की टीम शिकायतकर्ता के घर पहुंची तो पाया एक व्यक्ति को हाथ-पैर बांधकर घर के अंदर गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में रखा गया है.
घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जल्द पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. इसके साथ ही पुलिस के द्वारा मृतक की पहचान भी कर ली गयी. पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा, हथौड़ा व हाथ-पैर में बांधी हुई रस्सी और मोबाइल व घटना में प्रयोग किये गये अन्य सामान को भी बरामद कर लिया गया है.
पुलिस अनुसंधान में जानकारी सामने आयी कि मृतक और अभियुक्त की पत्नी के बीच विगत तीन-चार वर्षों से अवैध संबंध था. जिसको लेकर कई बार उनके बीच विवाद भी हुआ था. इस बात को लेकर पूर्व में दोनों परिवारों के बीच अक्सर मारपीट हुआ करती थी.
8 अप्रैल घटना की रात युवक खुद अभियुक्त की पत्नी से मिलने छत फांदकर गया था. जहां अभियुक्त ने अपनी पत्नी के साथ युवक को आपतिजनक अवस्था में देख लिया और परिवार के सदस्यों साथ मिलकर युवक की पिटाई कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.
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