बहराइच में चाचा ने गला रेतकर भतीजे को उतारा मौत के घाट, लखनऊ में युवक की हत्या
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दोनों ही मामलों की जांच की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 8:15 AM IST
बहराइच/लखनऊ: यूपी के अलग-अलग जिलों से हत्या की खबर सामने आ रही है. बहराइच में जमीनी विवाद के चलते चाचा ने अपने भतीजे की गला रेत कर हत्या कर दी. वहीं, लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है. दोनों मामले में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
काफी समय से चल रहा था जमीनी विवाद: पुलिस के अनुसार, बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र के अलीनगर ग्राम के रहने वाले 35 वर्षीय जाकिर अली पुत्र शाकिर का अपने चाचा आशिफ से काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था. जाकिर रोजाना रात में घूमने के लिए निकलता था. इसकी जानकारी चाचा को पहले से थी. शनिवार की रात को घाट लगाकर पहले से बैठे चाचा ने पहले जाकिर को रोक लिया, फिर धारदार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया.
एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष व फॉरेंसिक टीम पहुंच कर साक्ष्य के साथ जानकारी ली. मृतक के परिजनों की तहरीर पर चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
सड़क किनारे खून से लथपथ मिला युवक का शव: लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के मामपुर बाना गांव के बाहर रिंग रोड के किनारे शनिवार की रात एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है. जिसकी पीठ पर गोली मारकर हत्या की गई है. मृतक की पहचान प्रदीप गौतम के रूप में हुई है. डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने मामले की जांच के लिए क्राइम और सर्विलांस टीमों को लगा दिया है. मृतक की पहचान प्रदीप गौतम के रूप में हुई है.
डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया थाना बीकेटी में रिंग रोड के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है. जो प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: बहराइच में ट्रेन से कटकर किशोर की मौत; घर से शौच के लिये निकला था, ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार करने में हुआ हादसा
यह भी पढ़ें: लखनऊ, कानपुर और बहराइच में मिला तीन युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी