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अंधविश्वास का खौफनाक अंजाम, चाचा ने भतीजे को टांगी से काट डाला

पलामू: जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के लकड़ही टोला में एक चाचा ने अंधविश्वास में आकर अपने भतीजे को टांगी से काट डाला. इस घटना में भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल, उंटारी रोड थाना क्षेत्र के लकड़ही टोला के रहने वाले प्रभु रजवार नामक व्यक्ति की बेटी लंबे समय से बीमार चल रही थी. कुछ दिनों पहले ही बेटी की मौत हो गई थी. प्रभु राजवार मौत का कारण अपने भतीजे की पत्नी और अपने छोटे भाई की पत्नी को मान रहा था. प्रभु रजवार लगातार अंधविश्वास का सहारा ले रहा था और साथ में झाड़-फूंक भी करवा रहा था.

इस बीच बुधवार की देर रात प्रभु रजवार की अपने भतीजा के साथ बहस हो गई. इस दौरान प्रभु रजवार ने घर में रखे टांगी से अपने भतीजे चनका रजवार को काट डाला. जिससे चनका रजवार की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद उंटारी रोड के थाना प्रभारी संतोष गिरी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची.

पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा रात प्रभु रजवार को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी संतोष कुमार गिरि ने बताया कि अंधविश्वास में घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.