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मामा ने भांजे की डंडे से पीट-पीटकर की हत्या, 2 गिरफ्तार

भांजे की डंडे से पीट पीटकर की निर्मम हत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: जिले के पैलानी क्षेत्र के पैलानी डेरा गांव गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद एक मामा ने अपने ही भांजे की डंडे से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. वहीं अपने एक साथी के साथ मिलकर शव को उसके घर के दरवाजे पर फेंक मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. वहीं घटना के कुछ देर बाद ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बताया जा रहा है कि युवक ने अपना मोबाइल मामा को 5000 रुपए में बेचा था और युवक अपने मामा व उसके एक साथी के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तभी शराब पीने के दौरान पैसे के लेनदेन को लेकर ही इनका आपस में झगड़ा हो गया और फिर मामा ने डंडे से पीट पीटकर भांजे को मौत के घाट उतार दिया.