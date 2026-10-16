मामा ने भांजे की डंडे से पीट-पीटकर की हत्या, 2 गिरफ्तार
पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:20 AM IST
बांदा: जिले के पैलानी क्षेत्र के पैलानी डेरा गांव गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद एक मामा ने अपने ही भांजे की डंडे से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. वहीं अपने एक साथी के साथ मिलकर शव को उसके घर के दरवाजे पर फेंक मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. वहीं घटना के कुछ देर बाद ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
बताया जा रहा है कि युवक ने अपना मोबाइल मामा को 5000 रुपए में बेचा था और युवक अपने मामा व उसके एक साथी के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तभी शराब पीने के दौरान पैसे के लेनदेन को लेकर ही इनका आपस में झगड़ा हो गया और फिर मामा ने डंडे से पीट पीटकर भांजे को मौत के घाट उतार दिया.
दरअसल पूरा मामला पैलानी थाना क्षेत्र के पैलानी डेरा गांव का है, जहां पर गुरुवार की शाम यहां का रहने वाला एक आलोक नाम युवक अपने ही गांव में रहने वाले अपने मामा जगन्नाथ उर्फ गेन्दू और मामा के साथी राजाभैया के साथ शराब पी रहा था, तभी आलोक के द्वारा अपने मामा को बेचे गए मोबाइल के पैसे के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई की जगन्नाथ ने आलोक पर अचानक डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जब उसकी मौत हो गई तो अपने साथी राजाभैया के साथ मिलकर शव को आलोक के घर के बाहर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.
इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और फिर मौके पर पहुंच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार: सीओ सदर प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि पैलानी डेरा गांव के रहने वाले सरजू निषाद नाम के व्यक्ति के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके बेटे आलोक को गांव के ही रहने वाले जगन्नाथ उर्फ गेन्दू के द्वारा डंडे से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई.
वहीं सरजू ने यह भी बताया कि गांव के ही रहने वाले एक राजा भैया नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर जगन्नाथ के द्वारा उनके बेटे के शव को उनके दरवाजे पर फेंक दिया गया. वही शिकायतकर्ता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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