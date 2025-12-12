ETV Bharat / state

बिजनौर में चाचा की बेरहमी; भतीजी का काटा गला, भतीजे को छत से फेंका

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी, झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम.

बिजनौर में हत्या
बिजनौर में हत्या (Photo Credit: Bijnor Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 10:11 AM IST

बिजनौर: थाना मंडावली क्षेत्र में घर में झगड़े के बाद चाचा ने भतीजे-भतीजी पर जानलेवा हमला कर दिया. युवक ने 5 वर्षीय भतीजे को घर की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद 3 वर्षीय भतीजी की गर्दन काट दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी की तलाश में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, जय सिंह पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हैं. जय सिंह के दो बेटे हैं अरुण और हिमांशु (22). हिमांशु लंबे समय से नशे का आदी है. आए दिन घर में झगड़ा करता रहता था. परिवार के लोग उसे नशे से दूर रखने के लिए पैसे नहीं देते थे, जिससे वह नाराज रहता था. हिमांशु गलतफहमी थी कि उसकी पैतृक संपत्ति पूरी तरह उसके भाई अरुण को मिल जाएगी. इसी कारण वह अरुण से नाराज भी रहता था.

गुरुवार की रात नशे में धुत हिमांशु विवाद करने लगा. इसके बाद हिमांशु ने अपने 5 वर्षीय भतीजे मयंक को घर की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसने अपनी 3 वर्षीय भतीजी मानवी की गर्दन काट दी. बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अरुण और मंजू इस घटना से टूट चुके हैं. गंभीर रूप से घायल मयंक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

एसपी सिटी कृष्ण गोपाल ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद हिमांशु मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें गठित कर दी गई हैं.

