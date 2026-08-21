बरेली में हॉरर किलिंग मामले में चाचा गिरफ्तार ,हत्यारोपी कोर्ट में किया गया पेश
16 अगस्त को प्रेमी की शिकायत पर पुलिस ने बरामद किया था युवती का शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 8:17 AM IST
बरेली: अलीगंज थाना क्षेत्र के अनिरुद्धपुर गौटिया गांव में युवती की हत्या कर शव दफन किए जाने मामले में आरोपी चाचा को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया है, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
16 अगस्त को मामले में प्रेमी से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफन शव को निकलवाया गया. शव का पोस्टमार्टम कराया गया.
मामले में मृतका के दादा की तहरीर पर उसके चाचा के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त 2024 को थाना अलीगंज में सूचना मिली थी कि ग्राम अनिरुद्धपुर गौटिया में एक लड़की की हत्या कर उसके परिजनों ने शव को दफना दिया है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और नियमानुसार शव के उत्खनन की कार्रवाई कराई.
जिलाधिकारी बरेली के आदेश के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया. पुलिस ने दादा नत्थू लाल की तहरीर पर चाचा जयप्रकाश पुत्र नत्थू लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया. अब उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. पुलिस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि 16 अगस्त 2026 को थाना अलीगंज में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव अनिरुद्धपुर गौटिया में एक लड़की की हत्या करके उसके परिजनों ने लाश को दफना दिया है. इस पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीएम बरेली सर के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बॉडी का उत्खनन कराया गया. पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया. आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.