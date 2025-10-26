ETV Bharat / state

देहरादून में बिल्ली के बच्चों को लेकर 'महाभारत', परिवार में हुई जंग, जानिए पूरा मामला

बिल्लियों के बच्चों को लेकर चाचा और भतीजी के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद भतीजी शिकायत लेकर थाने पहुंची.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 26, 2025 at 9:23 AM IST

देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत बिल्ली के बच्चों के पीछे एक संयुक्त परिवार में विवाद हो गया. बिल्ली के बच्चों को अशुभ मानकर एक भाई ने स्कूटर की डिग्गी में डाला और कहीं दूर छोड़ दिया. जिससे दूसरे भाई का परिवार नाराज हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली. जिसके बाद भतीजी ने अपने चाचा-चाची समेत उनके तीन बेटों पर बिल्ली के बच्चों के साथ क्रूरता करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया.पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में पांच लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बिल्लियों को लेकर परिवार आमने-सामने: बता दें कि देहरादून में बिल्लिओं को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो भाइयों का परिवार टूटने की कगार पर आ गया. मामूली विवाद में दो भाइयों के संयुक्त परिवार थाने पहुंच गया. फव्वारा चौक धर्मपुर निवासी एक महिला ने नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई है कि 12 मार्च में एक बिल्ली अपने दो बच्चों को लेकर मेरे घर आई, जो इन बच्चों को छोड़कर घर से चली गयी थी.

चाचा का परिवार बिल्लियों को मानता था अशुभ: जिसके बाद उसने बिल्ली के बच्चों की देखभाल करनी शुरू कर दी. लेकिन चाचा और उनकी पत्नी जो हमारे घर मे ही रहते हैं, घर अलग अलग है, लेकिन आंगन एक है. उन दोनों को बिल्लियों से दिक्कत थी. दोनों कहते हैं कि बिल्लियां अपशगुन होती हैं. जिस कारण मेरे चाचा द्वारा बिल्लियों को अपनी स्कूटी की डिग्गी में गन्दी तरीके से बंद करके ले जाया गया और कही छोड़कर आ गए.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन: जब पीड़िता (भतीजी) ने चाची को बताया तो उन्होंने और उनके तीनों बेटे ने मुझे घर मे घुसकर मारने की धमकी दी मेरे परिवार को इन सबसे खतरा है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं बिल्लियों को लेकर दो भाइयों का विवाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

मामले में पुलिस ने क्या कहा: नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम ओर अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. कहा कि जांच के उपरांत पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

