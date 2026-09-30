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सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मामा-भांजे की मौत, कोटा बाईपास पर हादसा

रानपुर थाना ( ETV Bharat )

कोटा : रानपुर थाना इलाके में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार मामा-भांजे की मौत हो गई. दोनों कोटा बायपास पर स्लिप लेन पर बाइक के साथ गिरे मिले थे. घटना का पता चलने पर दोनों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.