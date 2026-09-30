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सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मामा-भांजे की मौत, कोटा बाईपास पर हादसा

दुर्घटना के संबंध में जानकारी देने वाला फिलहाल कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है.

रानपुर थाना
रानपुर थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 8:06 AM IST

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कोटा : रानपुर थाना इलाके में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार मामा-भांजे की मौत हो गई. दोनों कोटा बायपास पर स्लिप लेन पर बाइक के साथ गिरे मिले थे. घटना का पता चलने पर दोनों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

रानपुर थाने के सहायक उप निरीक्षक हरिओम सिंह ने बताया कि दुर्घटना रात को 10 बजे के आसपास हुई थी. इनमें मृतक चतुर्भुज करीब 55 साल का है. वह मूल रूप से नयागांव निवासी है, जबकि उसका भांजा खेड़ा जगपुरा निवासी करीब 50 वर्षीय भेरूलाल भील है. दोनों के शव को नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. उनके परिजनों को दुर्घटना के संबंध में सूचना दी है.

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एएसआई हरिओम सिंह का कहना है कि दुर्घटना नेशनल हाईवे 52 पर झालावाड़ रोड से कोटा बायपास नेशनल हाईवे 27 हैंगिंग ब्रिज की तरफ जाने वाली स्लिप लेन पर हुई है. दुर्घटना के संबंध में जानकारी देने वाला फिलहाल कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है. दोनों सड़क पर गिरे हुए मिले थे. दोनों के सिर में गंभीर चोट आई हुई थी. मौके की स्थिति को देखकर लगता है कि बाइक स्लिप हुई है. दूसरी तरफ किसी वाहन के टक्कर की भी संभावना हो सकती है. घटना स्थल से बाइक को भी जब्त कर लिया गया है. दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए जांच पड़ताल भी की जाएगी.

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