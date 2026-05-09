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सड़क किनारे बाइक पर बैठे चाचा भतीजा को गाड़ी वाले ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

गौरेला पेंड्रा मरवाही में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT IN GAURELA
गौरेला पेंड्रा मरवाही सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 10:11 AM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है. पेंड्रा थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया.

सड़क किनारे बाइक पर बैठे चाचा भतीजा हुए तेज रफ्तार का शिकार

पूरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के मझगवां गांव का है, जहां सड़क किनारे बाइक पर बैठे कोदवाही गांव निवासी दशरथ नायक को विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार झुन्नू लाल निवासी डुमरिया और उसका भतीजा देवनाथ धुर्वे निवासी डुमरिहा गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए और बेहोश हो गए.

चाचा भतीजा की मौत, एक घायल

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. तीनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद झुन्नू लाल और देवनाथ धुर्वे को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल दशरथ नायक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है.

फिलहाल पेंड्रा पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों का पंचनामा कार्रवाई पूरी कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

बालोद में 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

बता दें कि आज ही बालोद जिले से भी एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई है. एक बाइक सवार तीन दोस्तों ने कार वाले ने टक्कर मार दी. मौके पर ही तीनों दोस्तों की मौत हो गई.

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