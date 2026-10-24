रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मामा-भांजे को रौंदा, दोनों की दर्दनाक मौत
जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सितारगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 12:09 PM IST
रुद्रपुर: सितारगंज हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दिनों सड़क हादसों में छह लोगों की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस ने दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती के दावे किए थे, लेकिन शुक्रवार रात बगवाड़ा मंडी के सामने हुए दर्दनाक हादसे ने इन दावों पर फिर सवाल खड़े कर दिए. तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार मामा-भांजे की जान चली गई.
डंपर ने बाइक सवार मामा-भांजे को रौंदा: ग्राम सहजनी, रुद्रपुर निवासी 22 वर्षीय रोहित चौहान पुत्र राधेश्याम चौहान बीती रात अपने 46 वर्षीय मामा अक्षय लाल चौहान पुत्र हंसनाथ चौहान को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था. अक्षय लाल मूल रूप से ग्राम जुआफर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. उन्हें बाघ एक्सप्रेस ट्रेन से अपने घर वापस लौटना था. बताया गया कि रात करीब दस बजे जब दोनों बाइक से बगवाड़ा मंडी के सामने पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि रोहित चौहान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल अक्षय लाल चौहान को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसकी भी मौत हो गई.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक रोहित के पिता राधेश्याम चौहान ने बताया कि उनका बेटा सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था और चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था. वहीं, अक्षय लाल चौहान पांच अक्टूबर को रुद्रपुर आए थे और शुक्रवार रात ट्रेन से वापस अपने घर जाने वाले थे. लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने दोनों की जिंदगी छीन ली.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: घटना की सूचना मिलने पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने पुलिस को तहरीर देने की बात कही है.
रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक के मुताबिक,
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. दुर्घटना में शामिल डंपर और उसके चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-संजय पाठक,कोतवाली प्रभारी-
हादसों पर रोकथाम के उपायों पर उठे सवाल: क्षेत्राधिकार विभव सैनी ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई जहां दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल जा रहे हैं. पीड़ित परिवार की तरह तरफ से जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
सितारगंज हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. हालिया हादसे में दो लोगों की मौत के बाद एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
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