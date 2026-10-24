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रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मामा-भांजे को रौंदा, दोनों की दर्दनाक मौत

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: सितारगंज हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दिनों सड़क हादसों में छह लोगों की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस ने दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती के दावे किए थे, लेकिन शुक्रवार रात बगवाड़ा मंडी के सामने हुए दर्दनाक हादसे ने इन दावों पर फिर सवाल खड़े कर दिए. तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार मामा-भांजे की जान चली गई.

डंपर ने बाइक सवार मामा-भांजे को रौंदा: ग्राम सहजनी, रुद्रपुर निवासी 22 वर्षीय रोहित चौहान पुत्र राधेश्याम चौहान बीती रात अपने 46 वर्षीय मामा अक्षय लाल चौहान पुत्र हंसनाथ चौहान को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था. अक्षय लाल मूल रूप से ग्राम जुआफर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. उन्हें बाघ एक्सप्रेस ट्रेन से अपने घर वापस लौटना था. बताया गया कि रात करीब दस बजे जब दोनों बाइक से बगवाड़ा मंडी के सामने पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि रोहित चौहान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल अक्षय लाल चौहान को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसकी भी मौत हो गई.