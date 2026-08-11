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धनबाद के भटिंडा फॉल में हादसा: चाचा-भतीजा की डूबने से मौत

धनबाद के भटिंडा फॉल में डूबने से दो लोगों की मौत हो गयी है.

Uncle and nephew died due to drown at Bhatinda Falls of Dhanbad
घटनास्थल पर जमा प्रशासन के लोग (धनबाद) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 9:01 PM IST

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धनबादः जिला में पुटकी थाना क्षेत्र स्थित भटिंडा फॉल में मंगलवार को उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब जन्मदिन मनाने पहुंचे एक परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पानी में डूबने से चाचा और भतीजे की जान चली गई.

हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि भतीजे को डूबता देख चाचा उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों गहरे पानी में समा गए. हादसे में तीन अन्य लोगों को गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे जोगता थाना क्षेत्र के मोदीडीह नंबर सात निवासी 38 वर्षीय प्रजीत कुमार पांडेय अपने 14 वर्षीय भतीजे आयुष पांडेय और उसके तीन दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल पहुंचे. आयुष का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार ने यहां आने का कार्यक्रम बनाया था.

इसी दौरान आयुष पानी के किनारे फोटो लेने पहुंचा. अचानक वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. भतीजे को मुश्किल में देख प्रजीत कुमार पांडेय ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी. लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों संभल नहीं सके और देखते ही देखते गहरे पानी में डूब गए.

इस हादसे की खबर मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया, विश्वनाथ बाउरी, मुकेश महतो, लालू महतो, बाबली बाउरी और सुबोध महतो ने पानी में उतरकर तलाश शुरू की. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

मूनीडीह थाना प्रभारी मनीता कुमारी ने बताया कि भटिंडा फॉल में कुल पांच लोग पानी में डूबे थे. गोताखोरों की तत्परता से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दो लोगों की मौत हो गई. मृतक आपस में चाचा-भतीजा थे.

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जन्मदिन की पार्टी मनाने में हादसा
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