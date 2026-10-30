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बुलंदशहर में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, चाचा-भतीजे की मौत; महिला की हालत गंभीर

बुलंदशहर में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: जिले के छतारी कस्बे दो मंजिला मकान गिरने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई है. हादसे में एक महिला गंभीर घायल है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.

बुलंदशहर जिले के छतारी कस्बे में बीती रात करीब एक बजे एक दो मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया. हादसे में चाचा राजेश और भतीजे सचिन की मौत हो गई. जबकि वृद्ध महिला घायल हो गई. महिला को अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.