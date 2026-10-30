बुलंदशहर में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, चाचा-भतीजे की मौत; महिला की हालत गंभीर
छतारी नगर पंचायत चेयरमैन ने बताया कि यह मकान करीब 4-5 वर्ष पहले ही बना था. हादसे की वजह साफ नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 12:10 PM IST
बुलंदशहर: जिले के छतारी कस्बे दो मंजिला मकान गिरने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई है. हादसे में एक महिला गंभीर घायल है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.
बुलंदशहर जिले के छतारी कस्बे में बीती रात करीब एक बजे एक दो मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया. हादसे में चाचा राजेश और भतीजे सचिन की मौत हो गई. जबकि वृद्ध महिला घायल हो गई. महिला को अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
हादसे की सूचना मिलते ही घटना के तुरंत बाद पुलिस-प्रशासन, अग्निशमन विभाग के साथ-साथ NDRF और SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. करीब 3-4 घंटे तक चले कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन और श्वान दल की मदद से मलबे में दबे लोगों को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया.
मलबे में दबने से दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. राहत कार्यों की निगरानी के लिए अलीगढ़ से मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल टीम भी बुलाई गई थी.
बुलंदशहर ADM अभिषेक सिंह (वित्त एंव राजस्व) और SP देहात अंतरिक्ष जैन रात में ही मौके पर पहुंच गए थे. सीओ डिबाई के मुताबिक मकान गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल हो गई. घायल महिला का इलाज चल रहा है.
छतारी नगर पंचायत चेयरमैन हाजी सलीम ने बताया कि यह मकान करीब 4-5 वर्ष पहले ही बना था. अब हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है. हादसे में मरने वाले एक हीं परिवार के हैं.
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