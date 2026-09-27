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कानपुर में करंट से चाचा-भतीजे की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रख किया प्रदर्शन

ग्रिल का नाप लेते वक्त हुआ हादसा, दोनों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट.

कानपुर में करंट से चाचा-भतीजे की मौत
कानपुर में करंट से चाचा-भतीजे की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 1:54 PM IST

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कानपुर: काकादेव स्थित कानपुर पब्लिक इंटर कॉलेज के सामने रविवार को उस समय तनाव फैल गया, जब हाईटेंशन तार की चपेट में आकर जान गंवाने वाले चाचा-भतीजे के शवों को सड़क पर रखकर परिजनों ने चक्काजाम कर दिया.

दो परिवारों के सामने खड़ा हुआ रोजी-रोटी का संकट
दो परिवारों के सामने खड़ा हुआ रोजी-रोटी का संकट (Photo Credit : ETV Bharat)

केशवपुरम के बालाजी अपार्टमेंट में ग्रिल लगाने के दौरान हुए इस हादसे के बाद परिजनों ने करीब चार घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया. मामले की सुचना पर डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम और एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार समेत छह थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया.

विरोध जता रहे परिजनों ने अपार्टमेंट और स्कूल मालिक के सामने अपनी मांगें रखीं, जिसमें मृतक परिवारों को दस-दस लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा, स्कूल में परिवार के एक-एक सदस्य को 25 हजार रुपये प्रति माह की नौकरी, तथा बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च प्रबंधन उठाए. स्कूल परिसर के हॉल में डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम, एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह, स्कूल मालिक और पीड़ित पक्ष के लगभग 30 लोगों के बीच लंबी वार्ता चली, जहां परिजनों ने स्पष्ट कहा कि मुआवजा और राहत से संबंधित ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही वे शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे.

ग्रिल का नाप लेते वक्त हुआ हादसा
ग्रिल का नाप लेते वक्त हुआ हादसा (Photo Credit : ETV Bharat)
घटना शनिवार की है, जब रावतपुर निवासी 39 वर्षीय राजपाल अपने 30 वर्षीय भतीजे अभिषेक और एक अन्य मजदूर के साथ केशवपुरम स्थित चार मंजिला बालाजी अपार्टमेंट में ग्रिल का काम करने पहुंचे थे. दूसरे माले पर नाप लेने के दौरान वह बालकनी के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. तेज करंट लगते ही मौके पर अफरातफरी मच गई और तीनों बुरी तरह झुलस गए. आनन-फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने राजपाल और अभिषेक को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे मजदूर का इलाज जारी है.अचानक हुए इस हादसे से दोनों परिवारों पर रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हो गया है. मृतक राजपाल के परिवार में उनके पिता विश्राम सिंह, पत्नी सुमन, दो बेटियां सौम्या व श्रेया के अलाबा एक बेटा कबीर भी हैं. वहीं मृतक अभिषेक के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी पूर्णिमा हैं. रावतपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कराने के बाद मामले की वैधानिक जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक हादसे के सटीक कारणों तथा निर्माण कार्य में हुई लापरवाही के आरोपों की जांच की जा रही है. डीसीपी पश्चिम एस एस कासिम आबिदी का कहना है कि मौके पर स्थित को नियंत्रण करने और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है.

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