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​बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, मौके पर मौत

​बहराइच: नानपारा कोतवाली क्षेत्र के तकिया मार्ग पर देर रात एक तेज रफ्तार वाहन ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें दो चाचा-भतीजे गंभीर रुप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र नानपारा पहुंचाया, जहां के डांक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

नानपारा थाना अध्यक्ष गुरुसेन सिंह के अनुसार, मृतकों की पहचान ककरहा बोधवा निवासी प्रमोद कुमार (28) पुत्र विजई व 20 वर्षीय भतीजे अनुज कुमार पुत्र स्वर्गीय समय दीन के रुप में हुई है. दोनों किसी कार्य से बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी ककरी नहर के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात वाहन ने सीधी टक्कर मार दी.