बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, मौके पर मौत
बहराइच सड़क हादसे में दो की मौत, परिवार में रोहराम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 7:28 PM IST
बहराइच: नानपारा कोतवाली क्षेत्र के तकिया मार्ग पर देर रात एक तेज रफ्तार वाहन ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें दो चाचा-भतीजे गंभीर रुप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र नानपारा पहुंचाया, जहां के डांक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
नानपारा थाना अध्यक्ष गुरुसेन सिंह के अनुसार, मृतकों की पहचान ककरहा बोधवा निवासी प्रमोद कुमार (28) पुत्र विजई व 20 वर्षीय भतीजे अनुज कुमार पुत्र स्वर्गीय समय दीन के रुप में हुई है. दोनों किसी कार्य से बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी ककरी नहर के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात वाहन ने सीधी टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी. पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन और उसके फरार चालक का पता लगाने के लिए आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जल्द ही वाहन को ट्रेस कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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