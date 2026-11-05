काल बना लोहे का गेट! चाचा को तड़पता देख बचाने दौड़ा भतीजा, करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत
बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र में घर से एक साथ उठीं दो अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:29 PM IST
बागपत : चांदीनगर थाना क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर गांव में बुधवार रात हुए हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली. मकान का लोहे का मुख्य गेट बंद करते समय करंट की चपेट में आने से चाचा की मौत हो गई. उन्हें करंट से चिपका देख बचाने के लिए दौड़ा भतीजा भी चपेट में आ गया और उसकी भी जान चली गई. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर है.
जानकारी के मुताबिक, 50 वर्षीय कंवरपाल प्रजापति बुधवार की रात करीब साढ़े 10 बजे अपने मकान का गेट बंद कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गेट में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए. करंट लगने से कंवरपाल गेट से चिपक गए. काफी प्रयास के बावजूद वह खुद को करंट से अलग नहीं कर सके.
इसी बीच उनके 35 वर्षीय भतीजे दीपक प्रजापति की नजर उन पर पड़ी तो वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा. चाचा को बचाने के प्रयास में दीपक भी करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. हादसे के बाद मकान में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से गांव में मातम छा गया.
ग्रामीणों ने परिवार को संभालने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर चांदीनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था. पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को गांव में गमगीन माहौल के बीच चाचा कंवरपाल और भतीजे दीपक का अंतिम संस्कार किया गया.
सीओ खेकड़ा रोहन चौरसिया ने बताया कि बुधवार की रात्रि करंट लगने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई थी. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.
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