ETV Bharat / state

काल बना लोहे का गेट! चाचा को तड़पता देख बचाने दौड़ा भतीजा, करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : चांदीनगर थाना क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर गांव में बुधवार रात हुए हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली. मकान का लोहे का मुख्य गेट बंद करते समय करंट की चपेट में आने से चाचा की मौत हो गई. उन्हें करंट से चिपका देख बचाने के लिए दौड़ा भतीजा भी चपेट में आ गया और उसकी भी जान चली गई. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर है.

जानकारी के मुताबिक, 50 वर्षीय कंवरपाल प्रजापति बुधवार की रात करीब साढ़े 10 बजे अपने मकान का गेट बंद कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गेट में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए. करंट लगने से कंवरपाल गेट से चिपक गए. काफी प्रयास के बावजूद वह खुद को करंट से अलग नहीं कर सके.