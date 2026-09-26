ETV Bharat / state

कानपुर में चाचा-भतीजे की मौत, अपार्टमेंट में ग्रिल लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए, एक की हालत गंभीर

करंट लगने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से झुलस गया.

कानपुर में चाचा-भतीजे की मौत.
कानपुर में चाचा-भतीजे की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम स्थित बालाजी अपार्टमेंट में शनिवार को ग्रिल लगाने के काम के दौरान हादसा हो गया. अपार्टमेंट में एल्युमीनियम की ग्रिल लगाने का काम चल रहा था. इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की संपर्क में ग्रिल में लगा लोहे का हिस्सा आ गया. करंट लगने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से झुलस गया.

हादसे में जान गंवाने वाले चाचा-भतीजे की पहचान रावतपुर के रामलला स्कूल के पास रहने वाले अभिषेक पाल (25) और उनके चाचा मिथलेश उर्फ छोटू (40) के रूप में हुई है. उनके साथ काम कर रहे मसवानपुर निवासी रिजवान करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया. घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय निवासियों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल रिजवान को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार जारी है.

पुलिस ने परिजनों को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत की खबर से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. रोते-बिलखते परिजन बदहवास स्थिति में मौके पर पहुंचे. पड़ताल में सामने आया कि जिस फ्लैट में यह काम चल रहा था, उसकी संचालिका कानपुर पब्लिक स्कूल और मदर टेरेसा स्कूल से जुड़ी हेलना हैं, जो स्वयं उस फ्लैट में नहीं रहती हैं.

मृतक मिथलेश उर्फ छोटू की पत्नी इसी बालाजी अपार्टमेंट में काम करती है और उन्हीं के जरिए इन तीनों मजदूरों को वहां ग्रिल लगाने का काम मिला था. एसीपी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि केशवपुरम मोहल्ले में विद्युत करंट की चपेट में आने से तीन व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. मौके पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. परिजनों से तहरीर प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : अमरोहा में 34 लाख की चोरी का खुलासा, भतीजा निकला मास्टमाइंड, कब्रिस्तान से पुलिस ने तीन को पकड़ा

TAGGED:

UNCLE AND NEPHEW DIE IN KANPUR
ACCIDENT IN KANPUR
KANPUR NEWS
कानपुर में चाचा भतीजे की मौत
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.