ETV Bharat / state

कानपुर में चाचा-भतीजे की मौत, अपार्टमेंट में ग्रिल लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए, एक की हालत गंभीर

कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम स्थित बालाजी अपार्टमेंट में शनिवार को ग्रिल लगाने के काम के दौरान हादसा हो गया. अपार्टमेंट में एल्युमीनियम की ग्रिल लगाने का काम चल रहा था. इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की संपर्क में ग्रिल में लगा लोहे का हिस्सा आ गया. करंट लगने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से झुलस गया.

हादसे में जान गंवाने वाले चाचा-भतीजे की पहचान रावतपुर के रामलला स्कूल के पास रहने वाले अभिषेक पाल (25) और उनके चाचा मिथलेश उर्फ छोटू (40) के रूप में हुई है. उनके साथ काम कर रहे मसवानपुर निवासी रिजवान करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया. घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय निवासियों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल रिजवान को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार जारी है.

पुलिस ने परिजनों को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत की खबर से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. रोते-बिलखते परिजन बदहवास स्थिति में मौके पर पहुंचे. पड़ताल में सामने आया कि जिस फ्लैट में यह काम चल रहा था, उसकी संचालिका कानपुर पब्लिक स्कूल और मदर टेरेसा स्कूल से जुड़ी हेलना हैं, जो स्वयं उस फ्लैट में नहीं रहती हैं.