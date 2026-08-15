सहारनपुर में नलकूप के गड्ढे की ढांग गिरी; मिट्टी में दबने से चाचा-भतीजे की मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाले शव
एसपी देहात ने बताया कि प्रशासनिक और रेस्क्यू टीम ने मिट्टी के मलबे में दबे चाचा-भतीजे के शवों को बाहर निकाल लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:38 PM IST
सहारनपुर : जिले के थाना बड़गांव इलाके के गांव चिराऊ में दर्दनाक हादसा हो गया. गांव में शनिवार शाम को नलकूप के गड्ढे से ईंटें निकालते समय अचानक मिट्टी की ढांग (टीला) भरभराकर गिर गई. हादसे में गड्ढे के अंदर काम कर रहे चाचा-भतीजे मलबे के नीचे दब गये.
हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में दबे दोनों शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
परिजनों के मुताबिक, बड़गांव इलाके के गांव चिराऊ में शनिवार शाम राजेंद्र (48) अपने भतीजे गौरव (12) के साथ नलकूप के गड्ढे से ईंट निकालने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गड्ढे की मिट्टी धंस गई. देखते ही देखते पूरी ढांग उनके ऊपर जा गिरी और दोनों मलबे के नीचे दब गए. आस-पास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.
सूचना मिलते ही बड़गांव पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन गड्ढे में मिट्टी खिसकने और अंधेरा होने के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें आईं.
रेस्क्यू टीम ने करीब साढ़े चार घंटे तक लगातार मशक्कत की. ग्रामीण भी बचाव कार्य में टीम का सहयोग करते रहे. काफी प्रयास के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. चाचा भतीजे की मौत की पुष्टि होते ही परिवार में कोहराम मच गया.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि चिराऊ गांव में हादसे की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही प्रशासनिक और रेस्क्यू टीम ने मिट्टी के मलबे में दबे चाचा-भतीजे के शवों को बाहर निकाल लिया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.
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