हमीरपुर सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की मौत, पांच घायल
हमीरपुर में कार-बाइक की टक्कर में दो की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:20 PM IST
हमीरपुर: राठ-हमीरपुर मार्ग पर धनौरी गांव के पास शनिवार दोपहर एक अर्टिगा कार और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. जिसमें बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार पांच लोग घायल हो गए. घायलों को सीएचसी राठ में भर्ती कराया गया, जहां दो की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया.
मुस्करा थाना क्षेत्र के उपरहंका गांव के श्रीरामपुर डेरा निवासी अरविंद कुमार (22) अपने चाचा सर्वेश कुमार (26) के साथ बाइक से बहन के घर जा रहे थे, तभी धनौरी गांव स्थित पौधशाला के पास सामने से आ रही अर्टिगा कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई.
वहीं, कार में सवार छतरपुर निवासी मालती परिहार (58) उनके बेटे अर्पित परिहार (28) गौरव सिंह (28) हरिसिंह (38) और फतेहपुर जिले के सिजौली निवासी कार चालक वीरसिंह (23) गंभीर रुप से घायल हो गए. सभी को एंबुलेंस से सीएचसी राठ पहुंचाया गया. डॉक्टर ने अर्पित और गौरव की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया.
परिजनों के मुताबिक, दोनों मृतक अविवाहित थे और खेती-किसानी व मजदूरी कर परिवार का हाथ बंटाते थे. चाचा-भतीजे की एक साथ मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
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