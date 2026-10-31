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हमीरपुर सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की मौत, पांच घायल

हमीरपुर सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: राठ-हमीरपुर मार्ग पर धनौरी गांव के पास शनिवार दोपहर एक अर्टिगा कार और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. जिसमें बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार पांच लोग घायल हो गए. घायलों को सीएचसी राठ में भर्ती कराया गया, जहां दो की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया.

मुस्करा थाना क्षेत्र के उपरहंका गांव के श्रीरामपुर डेरा निवासी अरविंद कुमार (22) अपने चाचा सर्वेश कुमार (26) के साथ बाइक से बहन के घर जा रहे थे, तभी धनौरी गांव स्थित पौधशाला के पास सामने से आ रही अर्टिगा कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई.