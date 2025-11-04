ETV Bharat / state

बांदा में भैंस के विवाद में युवक की हत्या; चाचा और चचेरे भाइयों ने फावड़े से किया हमला

अपर पुलिस अधीक्षक शिव राज ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के खौड़ा गांव का मामला. मृतक की मां की तहरीर पर केस दर्ज.

बांदा में भैंस के विवाद में युवक की हत्या.
बांदा में भैंस के विवाद में युवक की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 8:02 AM IST

2 Min Read
बांदा: जिले में चाचा और दो चचेरे भाइयों ने मिलकर चचेरे भाई की हत्या कर दी. युवक की गलती सिर्फ इतनी थी, कि उसने चचेरे भाइयों की भैंस को अपने पशुबाड़े से भगा दिया था. मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र में खौड़ा गांव की है.

मृतक के चाचा ने अशोक शुक्ला ने बताया कि हम सभी खौड़ा गांव में रहते हैं. रविवार को देर शाम को बड़े भाई बड़कू की भैंस विनीत (23) पुत्र कमल शुक्ला के पशुबाड़े में चली गई, जिसे विनीत ने भगा दिया. इसके बाद बड़कू और उनके दोनों बेटे अनित और सुनीत ने विनीत से कहासुनी शुरू कर दी.

चाचा और चचेरे भाइयों ने फावड़े से किया हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)

फावड़े से किया हमला: इसी बीच इन्होंने फावड़े से विनीत पर हमला कर दिया. इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. हम सब घायल विनीत को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर्स ने झांसी के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

घायल को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर्स ने कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. परिजन घायल को लेकर मेडिकल कॉलेज कानपुर निकले लेकिन रास्ते में ही विनीत ने दम तोड़ दिया. सोमवार को परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मुकदमा दर्ज कराया.

चाचा और चचेरे भाइयों ने मारा: अपर पुलिस अधीक्षक शिव राज ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के खौड़ा गांव में विनीत नाम के युवक पर उसके ही चाचा और उसके 2 बेटों ने फावड़े से हमला कर दिया था. इससे विनीत गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल को जिला अस्पताल लाया गया था.

वहां से कानपुर रेफर किया गया. रास्ते में ही विनीत की मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि भैंस ने नाद से चारा खा लिया था, जिसको लेकर इनके बीच झगड़ा हो गया था. विनीत को उसके चाचा और उनके दो बेटों ने फावड़े से हमला कर दिया था.

हत्या का केस दर्ज: मृतक की मां की तहरीर पर आरोपी चाचा बड़कू और उसके दोनों बेटों अनित और सुनित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

