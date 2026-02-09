ETV Bharat / state

12 वर्षीय बालक की हत्या मामले में अब चाचा भी गिरफ्तार, हत्या के पीछे यह थी वजह

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में दो फरवरी को 12 वर्षीय बालक मयंक की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतक के चाचा सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले पुलिस मृतक के पिता राजेश को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है.

यह मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र के जिजौली गांव का है. थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा के अनुसार, मुख्य आरोपी राजेश का अपनी पत्नी उर्मिला से लंबे समय से विवाद चल रहा था. राजेश को शक था कि मयंक उसका बेटा नहीं है. इसी शक के चलते उसने अपने भाई सौरभ की मदद से बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को घर में रखे एक संदूक में छिपा दिया.

घटना के दिन उर्मिला स्कूल में पढ़ाने गई थी, जबकि बेटी कोचिंग गई हुई थी. घर में राजेश और मयंक ही मौजूद थे. जब उर्मिला घर लौटी, तो घर में खून फैला हुआ था और मयंक गायब था. तलाश के दौरान मयंक का शव संदूक से बरामद हुआ. इस घटना से सनसनी फैल गयी थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.