12 वर्षीय बालक की हत्या मामले में अब चाचा भी गिरफ्तार, हत्या के पीछे यह थी वजह

इस हत्याकांड में शक के चलते उसने अपने भाई सौरभ की मदद से पिता राजेश ने बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.

Firozabad Murder Case
12 वर्षीय बालक की हत्या मामले में अब चाचा गिरफ्तार. (पुलिस मीडिया सेल)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:17 AM IST

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में दो फरवरी को 12 वर्षीय बालक मयंक की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतक के चाचा सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले पुलिस मृतक के पिता राजेश को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है.

यह मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र के जिजौली गांव का है. थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा के अनुसार, मुख्य आरोपी राजेश का अपनी पत्नी उर्मिला से लंबे समय से विवाद चल रहा था. राजेश को शक था कि मयंक उसका बेटा नहीं है. इसी शक के चलते उसने अपने भाई सौरभ की मदद से बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को घर में रखे एक संदूक में छिपा दिया.

घटना के दिन उर्मिला स्कूल में पढ़ाने गई थी, जबकि बेटी कोचिंग गई हुई थी. घर में राजेश और मयंक ही मौजूद थे. जब उर्मिला घर लौटी, तो घर में खून फैला हुआ था और मयंक गायब था. तलाश के दौरान मयंक का शव संदूक से बरामद हुआ. इस घटना से सनसनी फैल गयी थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त मृतक के चाचा सौरभ को अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया. अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

गौरतलब है कि मुख्य आरोपी राजेश की अरेस्टिंग पहले ही हो चुकी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में दोनों आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

