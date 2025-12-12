ETV Bharat / state

78,000 बैंक अकाउंट में 35 करोड़ डालकर भूल गए, जानिए कैसे ले सकेंगे वापस

बिहार के जमुई जिले में बैंकों में पैसा डालकर भूल गए लोग. 10 साल से कोई लेनदेन नहीं, जानिए कैसे मिलेगा आपका पैसा?.

December 12, 2025

जमुई: बिहार के जमुई जिले में 78,933 ऐसे निष्क्रिय बैंक अकाउंट है, जिसमें 10 साल से कोई लेनदेन नहीं किया गया है. इन खातों में लगभग 35.32 करोड रुपए की राशि जमा है, जिसे आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है.

78,000 बैंक अकाउंट में 35 करोड़ डाल भूल गए : बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि जिले के विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाले 35.32 करोड़ की राशि उनके वास्तविक धारकों को लौटाई जाएगी. इसके लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

''बैंक में जमा राशि को लौटाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान चलाया जा रहा है.'' - लक्ष्मी एक्का, अग्रणी जिला प्रबंधक

आपका पैसा आरबीआई के पास : बैंक अधिकारी ने बताया कि, ग्राहकों को उनकी जमा राशि, बीमा पॉलिसी, लाभांश शेयर और म्युचुअल फंड का पता लगाने और उन पर दावा करने में मदद की जाएगी. इसके लिए 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' कार्यक्रम के तहत खातों को एक्टिव करने का अभियान चलाया जा रहा है.

कैसे मिलेगा पैसा, जानिए : अग्रणी जिला प्रबंधक लक्ष्मी एक्का ने बताया कि, पुराने ग्राहक खाताधारी, जो अपना खाता खोलकर भूल गए है, उनका पैसा आरबीआई के पास ट्रांसफर हो गया है. ऐसे में खाता धारक अपना केवाईसी और अन्य जरूरी कागजात जमा कर अपने नजदीकी शाखा से क्लेम ले सकते है.

क्या है आपकी पूंजी, आपका अधिकार ? : वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि देश के विभिन्न बैंकों में देश के नागरिकों के 78 हजार करोड़ राशि पड़ी है. ये राशि अनक्लेम्ड है. इस राशि को उनके असली मालिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने आपकी पूंजा, आपका अधिकार नाम से एक कार्यक्रम चलाया है.

