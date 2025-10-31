ETV Bharat / state

पीएम मोदी और सरगुजा का अटूट प्रेम, लाल किले से गार्बेज कैफे तक दिखा अपनापन

सरगुजा : छत्तीसगढ़ राज्य 25 वर्ष का हो चुका है. हम राज्य के स्थापना की रजत जयंती मना रहे हैं. ऐसे मौके पर हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरगुजा कनेक्शन बताने जा रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक बार सरगुजा आ चुके हैं. हाल ही में पीएम ने फिर से अंबिकापुर की चर्चा मन की बात में की है.







इस बारे में हमने सरगुजा के साहित्यकार और बीजेपी में रुचि रखने वाले संतोष दास से चर्चा की. उन्होंने सरगुजा और पीएम मोदी से जुड़े कई किस्से सुनाए हैं. इनके किस्सों से समझ में आता है कि पीएम मोदी को सरगुजा और अंबिकापुर से विशेष लगाव रहा है. क्योंकि नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले भी सरगुजा आते रहे हैं.







अंबिकापुर में बना था लाल किला का प्रारुप : संतोष दास के मुताबिक अंबिकापुर या सरगुजा की बात करें तो मोदी जी की याद में अंबिकापुर और अंबिकापुर की याद में मोदी जी को झुठलाया नहीं जा सकता है. मुझे याद है 2014 में जब देश में सिर्फ अंबिकापुर के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा और अंबिकापुर में लाल किले की प्रतिकृति बनाई और उस लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया. फिर लोकसभा चुनाव के बाद मोदी पीएम बने और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने भाषण दिया. इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अंबिकापुर को याद करते हैं कि ये वहीं अंबिकापुर है जिसने मुझे लाल किला बनाकर दिया. प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार हुआ.