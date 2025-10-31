पीएम मोदी और सरगुजा का अटूट प्रेम, लाल किले से गार्बेज कैफे तक दिखा अपनापन
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता रहा है. हाल ही में उन्होंने मन की बात में गार्बेज कैफे की सराहना की.
सरगुजा : छत्तीसगढ़ राज्य 25 वर्ष का हो चुका है. हम राज्य के स्थापना की रजत जयंती मना रहे हैं. ऐसे मौके पर हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरगुजा कनेक्शन बताने जा रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक बार सरगुजा आ चुके हैं. हाल ही में पीएम ने फिर से अंबिकापुर की चर्चा मन की बात में की है.
इस बारे में हमने सरगुजा के साहित्यकार और बीजेपी में रुचि रखने वाले संतोष दास से चर्चा की. उन्होंने सरगुजा और पीएम मोदी से जुड़े कई किस्से सुनाए हैं. इनके किस्सों से समझ में आता है कि पीएम मोदी को सरगुजा और अंबिकापुर से विशेष लगाव रहा है. क्योंकि नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले भी सरगुजा आते रहे हैं.
अंबिकापुर में बना था लाल किला का प्रारुप : संतोष दास के मुताबिक अंबिकापुर या सरगुजा की बात करें तो मोदी जी की याद में अंबिकापुर और अंबिकापुर की याद में मोदी जी को झुठलाया नहीं जा सकता है. मुझे याद है 2014 में जब देश में सिर्फ अंबिकापुर के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा और अंबिकापुर में लाल किले की प्रतिकृति बनाई और उस लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया. फिर लोकसभा चुनाव के बाद मोदी पीएम बने और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने भाषण दिया. इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अंबिकापुर को याद करते हैं कि ये वहीं अंबिकापुर है जिसने मुझे लाल किला बनाकर दिया. प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार हुआ.
स्टार प्रचारक के तौर पहुंचे थे पहली बार : सरगुजा और छत्तीसगढ़ से मोदी जी का बहुत पुराना संबंध है. छत्तीसगढ़ की बात करें तो आते ही रहते हैं लेकिन सरगुजा संगठन मंत्री के रूप में भी उनका आना अंबिकापुर आना हुआ था. मुझे याद है 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी यहां आए तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे. स्टार प्रचारक के रूप में यहां आए थे. इतना ही नहीं वो लगातार अंबिकापुर आते थे.
अंबिकापुर की धरती पर 5 बार से अधिक अगर किसी प्रधानमंत्री ने पांव रखा है, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं. इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का प्रेम यहां की जनता के लिए दिखता है वो सदा यहां आने के लिए तैयार हैं- संतोष दास सरल, कवि एवं लेखक
संतोष दास के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी फोन पर भी लोगों से चर्चा करते हैं कुछ दिनों पूर्व सरगुजा के सीनियर बीजेपी नेता देवेश्वर सिंह जो विधायक भी थे. उनको मोदीजी का फोन आया. उन्होंने उनका स्वास्थ्य पूछा तो देवेश्वर सिंह ने भी पीएम से रेल लाइन की मांग की. तो इस तरह के कई मौके हैं. जैसे वो मन की बात में छत्तीसगढ़ को याद रखते हैं. यहां के छात्रों से बात करना, बस्तर की चर्चा लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर की चर्चा और हाल ही में उन्होंने अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की सराहना की है. तो ये दिखता है कि पीएम को अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ की चिंता है वो इसे याद रखते हैं.
