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गर्भ में पल रहे शिशु को था हार्ट फेलियर का खतरा, चिकित्सकों ने दुर्लभ सर्जरी से किया दिल की बीमारी का इलाज

नवजात के साथ चिकित्सक ( Source- Mahatma Gandhi Hospital )