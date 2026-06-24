गर्भ में पल रहे शिशु को था हार्ट फेलियर का खतरा, चिकित्सकों ने दुर्लभ सर्जरी से किया दिल की बीमारी का इलाज
शिशु तक दवा पहुंचाने के लिए गर्भवती महिला को ट्रांसप्लेसेंटल एंटी-अरिदमिक थेरेपी दी गई.
Published : June 24, 2026 at 5:33 PM IST
जयपुर: फीटल कार्डियोलॉजी डॉक्टर ने एक दुर्लभ एवं जीवन-रक्षक उपचार कर गर्भस्थ शिशु की जान बचाने में सफलता प्राप्त की है. गर्भावस्था के 25वें सप्ताह में भ्रूण में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया (SVT) नामक गंभीर हृदय गति विकार का पता चला, जिसमें शिशु का हृदय अत्यधिक तेज गति से धड़क रहा था. इस स्थिति के कारण भ्रूण को हार्ट फेलियर और गर्भ में ही मृत्यु का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था.
72 घंटे में भ्रूण की हृदय गति सामान्य: फीटल एवं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ प्रेरणा भट ने बताया कि सबसे पहले शिशु की बीमारी का पता लगाकर उपचार शुरू किया. शिशु तक दवा पहुंचाने के लिए गर्भवती महिला को ट्रांसप्लेसेंटल एंटी-अरिदमिक थेरेपी दी गई. उपचार शुरू होने के मात्र 72 घंटे के भीतर भ्रूण की हृदय गति सामान्य हो गई, जिससे गर्भावस्था सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकी.
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अब नवजात स्वस्थ: लगभग दस सप्ताह तक भ्रूण की स्थिति स्थिर बनी रही, लेकिन गर्भावस्था के 35वें सप्ताह में हृदय गति संबंधी समस्या के फिर से सामने आने पर प्रसव कराने का निर्णय लिया गया. जन्म के बाद भी नवजात में 48 घंटे तक टैकीएरिथमिया स्थिति बनी रही. विशेषज्ञों ने दो एंटी-अरिदमिक दवाओं की सहायता से इस स्थिति को नियंत्रित किया और 72 घंटे के भीतर शिशु की हृदय गति पूर्णतः सामान्य हो गई. अब नवजात स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
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'प्रारम्भिक चरण में उपचार संभव': डॉ प्रेरणा भट ने बताया कि फीटल कार्डियोलॉजी सेवाओं की वजह से अब कई गंभीर हृदय गति विकारों का गर्भावस्था के दौरान ही निदान और उपचार संभव हो गया है. इससे ऐसे शिशुओं के जीवन एवं स्वास्थ्य परिणामों में सुधार आया है. उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के इतने प्रारम्भिक चरण में इस प्रकार के जटिल मामलों का सफल उपचार देश के चुनिंदा केंद्रों पर ही संभव हो पाता है. उन्होंने इस सफलता का श्रेय टीम वर्क को देते हुए बताया कि प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही.