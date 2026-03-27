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कुरुक्षेत्र में LPG सिलेंडर को लेकर हंगामा, गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन, पुलिस ने संभाला मोर्चा

कुरुक्षेत्र स्थित महावीर गैस एजेंसी में एलपीजी सिलेंडर वितरण में हंगामे के बाद मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी.

LPG Crisis In Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में समय पर LPG सिलेंडर नहीं मिलने से हंगामा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 27, 2026 at 2:08 PM IST

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कुरुक्षेत्र: महावीर गैस एजेंसी के बाहर शुक्रवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए. लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस को बुलानी पड़ी. लोगों में एजेंसी के प्रति भारी रोष देखने को मिला.

सरकार का दावा-किल्लत नहीं, कुरुक्षेत्र में लोग परेशान: लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एलपीजी गैस को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है कि देश में और प्रदेश में इसकी कमी नहीं है, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है. उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए हर रोज चक्कर लगा रहे हैं और लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा.

महावीर गैस एजेंसी के रवैये से उपभोक्ताओं में आक्रोश (Etv Bharat)

उपभोक्ताओं के आरोप: उपभोक्ता हरप्रीत कौर का आरोप है कि "एजेंसी कर्मचारियों द्वारा फोन तक नहीं उठाया जा रहा और न ही किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी दी जा रही है." लोगों का कहना है कि "बुकिंग और भुगतान करने के बावजूद उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा. वहीं दूसरी ओर बिना वेरिफिकेशन के कुछ लोगों को सिलेंडर दिए जाने और कालाबाजारी के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं."

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महावीर गैस एजेंसी के रवैये से उपभोक्ताओं में नाराजगी (Etv Bharat)

रोजाना 'कल आना' कहकर टाला जाता है: लाइन में लगे एक उपभोक्ता रामकुमार सिंगला ने बताया कि "उसने 13 तारीख को ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी और 18 मार्च को डिलीवरी दिखा दी गई, लेकिन आज तक उसे सिलेंडर नहीं मिला." वह पिछले कई दिनों से एजेंसी के चक्कर काट रहा है, जहां हर बार उसे 'कल आना' कहकर टाल दिया जाता है.

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एलपीजी सिलेंडर के लिए हंगामा (Etv Bharat)

15 मार्च को डिलीवरी का मैसेज, आजतक सिलेंडर नहीं पहुंचाः एक अन्य उपभोक्ता ने बताया कि 8 मार्च को बुकिंग हुई और 15 मार्च को डिलीवरी दिखा दी गई, लेकिन सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचा. उनका आरोप है कि सिलेंडर बीच रास्ते में ही कालाबाजारी के जरिए बेच दिए जाते हैं.

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महावीर गैस एजेंसी के कार्यालय में हंगामा (Etv Bharat)

बुकिंग के 15 दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहींः महिलाओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिला. एक महिला उपभोक्ता हरप्रीत कौर ने बताया कि "उसने 15 दिन पहले बुकिंग करवाई थी, लेकिन आज तक सिलेंडर नहीं मिला." उन्होंने कहा कि "यदि एजेंसी सक्षम नहीं है तो उपभोक्ताओं को खुद गोदाम से सिलेंडर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए."

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कुरुक्षेत्र में एलपीजी के लिए हंगामा (Etv Bharat)

एक सप्ताह से लाइन में लगते हैं, सिलेंडर नहीं मिलाः मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब एजेंसी कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे के सामने चुप्पी साध ली और कोई स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए. लगातार गैस सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा अब चरम पर पहुंचता जा रहा है. उपभोक्ता किरण का कहना है कि "एक सप्ताह से अधिक समय से वे एजेंसी के बाहर लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा."

ये भी पढ़ें-LPG की कालाबाजारी पर कार्रवाई: अब तक 8 FIR, 825 सिलेंडर जब्त, 'अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कार्रवाई'

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