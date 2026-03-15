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दिल्ली में गैस किल्लत से हाहाकार! अटल कैंटीन बना लोगों के लिए 'वरदान', बढ़ी ग्राहकों की भीड़

दिल्ली में गैस संकट के बीच, अटल कैंटीन पहुंच रहे लोगों को भारी राहत, सपरिवार दो वक्त का खा रहे भोजन.

गैस संकट के बीच लोग सरकार द्वारा संचालित अटल कैंटीन दे रहा राहत
गैस संकट के बीच लोग सरकार द्वारा संचालित अटल कैंटीन दे रहा राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 2:39 PM IST

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Updated : March 15, 2026 at 2:52 PM IST

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नई दिल्ली: अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद उसका असर विश्व के कई देशों पर पड़ रहा है. वही अब भारत में भी एलपीजी सिलेंडर कि कमी देखी जा रही है. जिसको लेकर गैस एजेंसी और गैस गोदाम पर गैस लेने वाले ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है. जिसमें कुछ लोगों को सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है तो वहीं कुछ को नहीं.

ऐसे समय में दिल्ली सरकार में अटल कैंटीन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है. जब से दिल्ली में गैस संकट शुरू है तब से अटल कैंटीन में खाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है.

अटल कैंटीन में बढ़ी ग्राहकों की भीड़ (ETV Bharat)

अटल कैंटीन ₹5 प्रति थाली, करा रहा भरपेट भोजन

दिल्ली सरकार के द्वारा 100 अटल कैंटीन की शुरुआत दिल्ली में की गई थी. जहां इस अटल कैंटीन में ₹5 प्रति थाली भरपेट भोजन मिलता है. जब से दिल्ली में गैस संकट है और लोगों के घरों में सिलेंडर बुकिंग किए जाने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐसे में अटल कैंटीन उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है. जहां लोग ₹5 देकर दो वक्त भरपेट खाना खा रहे हैं.

गैस संकट के बीच लोगों के लिए वरदान बना अटल कैंटीन

अटल कैंटीन में खाना खाने पहुंचे अशोक कुमार ने बताया कि इस समय गैस नहीं मिल रहा है घर में भी दिक्कत है. इसलिए अटल कैंटीन में दो टाइम दोपहर में और रात में खाना खाने के लिए आ जाते हैं. यहां ₹5 लगता है लेकिन हम दो बार खाना खाते हैं इसलिए ₹10 का टोकन कटवाते हैं. दिल्ली सरकार के द्वारा यह चलाया गया अटल कैंटीन बहुत अच्छा है.

घर पर चाय तक नसीब नहीं यहां मिल रहा भोजन

वही अटल कैंटीन में खाने आए राजेंद्र बताते हैं कि इस समय गैस सिलेंडर की बहुत दिक्कत चल रही है. ऐसे में हम अटल कैंटीन में खाना खाने के लिए पहुंच रहे हैं. दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन कि यह पहल बहुत सराहनीय है कि इतना सस्ता भरपेट भोजन यहां मिलता है. इसलिए हम लोग यहां पर अभी दोपहर का और रात का खाना खाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि घर में इस वक्त चाय बनाना भी मुश्किल हो गया है तो खाना कहां से बन पाएगा.

अटल कैंटीन में खाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी

अटल कैंटीन के संचालक हरीश शर्मा बताते हैं कि अटल कैंटीन सुबह 11:00 बजे से लेकर दोपहर के 2:00 बजे तक खुला रहता है, और शाम को 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है. जब से देश में गैस की किल्लत हुई है. लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबे-लंबे लाइन लग रहे हैं. ऐसे में अटल कैंटीन पर खाना खाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है.


होटल और रेस्टोरेंट बंद होने से कैंटीन में बढ़ी भीड़
आपको बता दें अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया है. तब से कई देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है. भारत में भी इस समय गैस संकट देखने को मिल रहा है. जहां देशभर में घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के लिए लोगों की लंबी लाइन गैस गोदाम पर देखने को मिल रहा है. वही इस दौरान कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से होटल और रेस्टोरेंट तक बंद हो गए हैं. तो ऐसे समय में दिल्ली में अटल कैंटीन जैसी सुविधा होने से लोगों को दोपहर और रात का भोजन आसानी से उपलब्ध हो रहा है.

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Last Updated : March 15, 2026 at 2:52 PM IST

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गैस संकट में अटल कैंटीन
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